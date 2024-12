Enfance en danger : une unité spéciale voit le jour en Corse

Agir dans tous les domaines pour aider les mineurs victimes de violence. Tel est l’objectif de l’Équipe Pédiatrique Référente Régionale Enfance en Danger (EPRRED) qui vient d’être mise en place en Corse-du-Sud, appuyée par l’Association d’Enquête et de Médiation (AEM). “En Corse, nous avons une spécificité”, explique Anthony Peleman, directeur général de l’AEM. “L’EPRRED est un partage associatif, alors que sur le continent, les équipes sont pilotées par le monde hospitalier.” Sur l’île, ce sont psychologues, éducateurs spécialisés, juristes et pédiatres qui sont mobilisés pour lutter contre les violences faites aux enfants. “Nous possédons une équipe régionale pluridisciplinaire, et nous travaillons en collaboration avec les Unités d’Accueil Pédiatrique des Enfants en Danger (UAPED) pour prendre en charge les mineurs qui en ont besoin.”



Concrètement, l’EPRRED “assure une prise en charge globale incluant suivi médical, psychologique et social.” Ils proposent, “pour les mineurs qui le nécessitent, une coordination du parcours de soins, avec si besoin une prise en charge et un suivi dans le temps du mineur, en relai notamment des UAPED”. Une autre mission de l’EPRRED de Corse-du-Sud va être, en partenariat avec l’Observatoire de la Protection de l’Enfance, “d’obtenir des chiffres sur les négligences et maltraitances recensées”. “Cela fait partie des sujets importants”, précise Anthony Peleman.