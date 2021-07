Encore un été sans bals dans les villages corses ?

A Speluncatu, en BalagneLe bal habituel du 14 août est, pour l’instant, annulé. « Nous attendons le 7 août et les décisions de la préfecture de Haute-Corse mais bon, vu la situation en Balagne en ce moment c’est plus que compromis » soupire Pierre Ridolfi, membre du comité des fêtes et organisateur du bal. Mais plus que l’avis des autorités, c’est la situation sanitaire et l’explosion des cas positifs dans la microrégion qui inquiète. « C’est une trop grosse responsabilité d’organiser un bal de village aujourd’hui,explique Pierre Ridolfi avant d’ajouter que « tous les comités des fêtes de la région sont en standby eux aussi ».Les affiches aux couleurs fluorescentes qui annoncent d’habitude les bals sont absentes des arbres. « Je n’ai vu aucune publication sur les réseaux sociaux, ni aucune communication » constatent plusieurs habitants de la région.Aucune affiche, personne n’est au courant du moindre évènement. Dans le village de Levie, en Alta Rocca, rien n’est encore prévu. « Le comité fera sûrement une petite animation si cela est possible, mais un bal, ça semble très compliqué » confie Damien Curallucci, un membre du comité des fêtes. Celui de Monaccia d’Aullène avait été annulé dès début juin. Il semble bien que les villages seront privés, une année de plus, de leur animation estivale phare.