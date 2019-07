Encore trois voitures incendiées à Biguglia

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Mardi 9 Juillet 2019 à 12:48

Toutes les nuits se suivent et se ressemblent, ou presque. Cette fois c'est la ZI de Tragone à Biguglia qui dans la nuit de lundi à mardi a servi de terrain de jeu à un ou des individus pour incendier trois véhicules qui ont été entièrement détruits par les flammes et c e malgré l'intervention des pompiers

