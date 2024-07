En route pour Gaza, le bateau humanitaire Handala va faire escale à Ajaccio

C’est un ancien chalutier norvégien reconverti en vaisseau porteur d’un message de liberté. Le Handala, bateau humanitaire membre de la flottille pour Gaza, jettera ses amarres à Ajaccio ce mercredi soir. Parti d’Europe du Nord, il a auparavant fait escale dans de nombreux ports dont Martigues, d’où il vient de reprendre la mer afin de rallier la Corse. Un voyage au long cours qui s’inscrit dans le cadre de cette action de solidarité internationale lancée en 2010, et qui tente chaque année de briser pacifiquement le blocus israélien mis en place depuis 2007. Une cause qui prend une autre envergure encore plus particulière avec le conflit en cours dans l’enclave palestienne depuis octobre dernier et les milliers de morts qu’il a déjà causé.



À bord, une quinzaine de militants de différentes nationalités entendent ainsi informer sur le conflit tout au long de leur longue route à destination de Gaza et récolter des dons pour la population. À Ajaccio, ils recevront le soutien chaleureux du Collectif corse pour une paix juste et durable au Proche-Orient. « Le Collectif est fier d’accueillir ce navire qui va droit vers l’arraisonnement par la marine israélienne », souligne ce dernier rappelant qu’aucun des bateaux de la flottille n’a jamais pu atteindre l’enclave palestinienne. « Gaza prison à ciel ouvert, est aujourd'hui le plus grand cimetière du monde où quarante mille morts gisent après les bombardements aveugles par l’armée israélienne », déplore-t-il par ailleurs.



Afin de soutenir l’action de la flottille, le collectif organise un rassemblement vendredi à 18h sur le quai d’honneur du port Tino Rossi, où le Handala sera amarré de mercredi à dimanche. S’en suivra un moment convivial dès 19h30, tandis que des visites du bateau seront également possibles, avant qu’il ne reprenne la mer direction l’Italie, avec l’espoir d’arriver à Gaza mi-août.



En juillet 2018, l’Al Awda, un autre bateau de la flotille avait déjà fait escale à Ajaccio. Il avait été arraisonné par la marine israélienne dans les eaux internationales, à environ 50 milles marins du territoire palestinien.