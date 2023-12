En décembre, avec le Sparti Comedy Club, « c'est Marseille bébé ! »

« C'est une grande première ! », se réjouit Olivia Cesari qui a décidé d’organiser une rencontre de stand-up entre la Corse et Marseille. « Comme l’an dernier, la ville de Bastia nous a proposé de nous produire à L’Alb’oru, j’ai trouvé bien de faire venir des Marseillais et, ainsi, de rencontrer des professionnels. » En effet, Quentin Friburger, Damien Palomar, alias Palo Palo, Sandra Miso ou encore Jean-Baptiste Sanna se produisent régulièrement, dans les nombreux lieux de la cité phocéenne dédiés au Stand-up. C’est aussi ce dernier, originaire du même village qu’Olivia Cesari, qui a joué le trait d’union de cet échange : « Après avoir vécu et fait une école au Canada, Jean-Baptiste est rentré sur le continent. Il était déjà venu, en 2019, pour assurer la première partie de Camille Lellouche à Erbalunga. C’est lui qui m’a soufflé le nom des trois autres. »



Bande organisée

Si le programme n’est pas totalement finalisé, les stand-uppers devraient alterner sur scène. « C’est bien de nous confronter à de nouvelles têtes, poursuit Olivia. Ici, on a un noyau dur, mais on peine à recruter. Pourtant, je suis sûre qu’il y a des spécialistes du stand-up dans tous les bars de l’île ! Après, il faut oser se lancer et venir sur la scène de Spartimusica. » Ensemble, Marseillais et Corses vont faire deux dates. « On débute le 14 décembre à Ajaccio. Nous sommes invités à inaugurer la toute nouvelle salle de Novita Prod, d'une capacité de 200 places. J’espère que les Ajacciens vont jouer le jeu et répondre présents. »

Difficile d’en douter quand on sait que, l’an dernier, le voyage du Sparti Comedy Club, en terre ajaccienne, à l’Aghja, s’est soldé par un « archicomplet ! » Surtout qu’il n’existe pas encore ce type de club en Corse-du-Sud. « Avant celui qui s’est monté en Balagne, on était le seul sur le créneau du Stand-up, ajoute la directrice de Sparti Musica. En avril, nous allons fêter nos cinq ans. » En effet, c’est en 2018 que l’idée germe dans les esprits d’Olivia Cesari et Frédérique Balbinot quand elles découvrent la salle refaite de l’école de musique de la rue des Zéphyrs : « Cette voûte, la configuration de l’espace et les pierres apparentes nous ont immédiatement fait penser à des clubs que l'on peut trouver à Lyon ou à Paris. » Les deux femmes, qui avaient déjà une forte affection pour la discipline, se décident à lancer le Sparty comedy club avec quelques amis, adeptes de la macagna et qui ont l’habitude, le soir autour du bar, de se lâcher : « Vous verriez Dominique Fumaroli, c’est une punchline par seconde. Et Laurent Simponpoli, il est capable de vous faire rire en lisant le bottin. » Ces deux-là font d’ailleurs partie de la team insulaire qui va se frotter aux Marseillais, accompagnés de Patrizia Gattaceca et de Thomas Silvert.



Match retour

Si la pratique existe depuis quelques années sur le continent, notamment avec le Djamel Comedy Club, « et depuis des lustres en Amérique du Nord » précise Olivia, le Stand-up connaît un nouvel engouement ces derniers temps. Les réseaux sociaux et ces courtes vidéos en lignes – que pratiquent assidûment les quatre Marseillais – y sont pour beaucoup. Alors que tout s’organise pour bien les recevoir, ces derniers ont déjà donné rendez-vous aux Corses pour un match retour à domicile : « Oui, on doit aller à Marseille en février, pendant les vacances d’hiver. Le Stand-up tourne plus facilement là-bas avec de nombreux lieus dédiés et le principe du chapeau. On ne devrait pas avoir de mal à jouer. C’est du côté de la logistique que ça se complique. Transport, logement, mais surtout bloquer quatre jours. Pour des gens qui travaillent, ce n’est pas toujours évident. » En attendant, ils vont tout donner à Ajaccio puis à Bastia : « On ne sait pas encore si le spectacle sera interdit aux moins de 16 ans (rires) ! Ça sera la surprise ! » conclut l’organisatrice.