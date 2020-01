En Haute-Corse, l'association La Marie-Do fait peau neuve

Vanessa Figarella est le nouveau visage de l'association La Marie-Do en Haute-Corse.

A 24 ans, la jeune adjointe administrative à la mairie de Pietranera a décidé de soutenir la lutte contre le cancer en devenant vice-présidente de l'association.

C'est avec beaucoup d'émotion qu'elle succède à Andrée Mattei qui occupait cette fonction depuis 8 ans.

Elle confie : " C'est avec une grande satisfaction que je rejoins aujourd'hui l'équipe de la Marie-Do. En intégrant cette fonction j'espère pouvoir donner envie à notre génération de rejoindre nos équipes de bénévoles."

Dans son engagement, la jeune femme a entrainé avec elle deux de ses amies : Laura Merciardi, jeune comptable, nouvelle trésorière de l'association et Mélanie Leonardi qui s'occupera de la communication.



Pour accueillir les nouvelles arrivantes, Catherine Riera, la présidente de l'association, a annoncé une année 2019 historique en terme de dons. En 2018, la Marie-Do avait, déjà, récolté 235 577 euros en faveur de la lutte contre le cancer.



La Marie-Do : une association, différentes actions



Chaque année, la Marie-Do aide plusieurs centaines de patients corses atteint du cancer. L'association 100% bénévole (300) se veut totalement transparente dans la redistribution des dons. Ainsi, en 2018, 172 220€ ont été attribués au fonds de secours, soit une aide financière pour les malades ou leurs proches fragilisés par les coûts générés par le traitement de la maladie. Cela a représenté une aide pour 200 personnes dont plus de la moitié était en Haute-Corse.



L'association investi également dans les hôpitaux et maisons des familles pour offrir aux patients des lieux aménagés et des équipements chirurgicaux. C'est le cas, par exemple, à la Maison du Sacré Cœur à Bastia pour laquelle l'association a versé 47 000€ pour la mise en place d'un ascenseur pour les malades.



La Marie-Do reverse chaque année 20 000 euros pour des programmes de recherche et notamment celui du professeur André sur le médulloblastome, cancer le plus courant chez les enfants.