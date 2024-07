En Haute-Corse, face aux noyades, les secouristes redoublent de vigilance

Le manque de prudence des vacanciers est également une cause majeure des interventions des secouristes. « Les gens sont en vacances et ils veulent se baigner à tout prix, faisant fi des drapeaux et autres mauvaises conditions météorologiques », déplore Sandro Bisserier. Depuis juin, 62 mises en sécurité ont été enregistrées dans le département, dont 56 dans la seule microrégion de Balagne. Parallèlement, six personnes ont été sauvées in extremis par les équipes.



Pour réduire les risques de noyade, 50 sauveteurs sont déployés chaque jour de 10 h 30 à 18 h 30 sur les 17 postes de secours de Haute-Corse, avec un accent mis sur la prévention. « Avant toute chose, on conseille aux gens de privilégier les zones surveillées », insiste Sandro Bisserier. La Balagne, avec ses plages les plus fréquentées et dangereuses de Haute-Corse, est particulièrement à risque en raison du Libeccio, ce vent dominant parfois violent, des courants importants et de la sur-fréquentation.