En Haute-Corse, déjà 10 morts sur la route depuis le début de l’année

Depuis le début de l’année, 163 accidents ont été enregistrés sur les routes de Haute-Corse. Un chiffre en baisse de -9% par rapport à 2023, où ce sont 179 accidents qui avaient été recensés sur le département. Malgré cette diminution, et si le nombre de blessés s’établit comme l’année passée à 236, les chiffres de la sécurité routière de la préfecture de Haute-Corse font état de 10 personnes qui ont perdu la vie sur les routes depuis janvier dernier contre 8 sur la même période en 2023, soit une augmentation de +25%.



Juillet a été le mois le plus accidentogène avec 30 accidents dénombrés – soit 8 de moins qu’en juillet 2023 – qui ont fait deux morts et 42 blessés. Mais c’est le mois d’avril qui enregistre le bilan le plus dramatique, avec 5 personnes tuées sur les routes du département et 23 blessés lors de 20 accidents. À l’inverse, les mois de janvier et mai n’ont pas connu d’accident mortel.



Selon les données de la préfecture de Haute-Corse, depuis le début de l’année, avec 40% des personnes tuées sur la route, c’est la tranche d’âge 45-64 ans qui enregistre le plus lourd bilan. 50% de ces accidents mortels ont par ailleurs impliqué des véhicules de tourisme et 40% des motos.



Afin de tenter de réduire ces chiffres alarmants, des contrôles routiers sont régulièrement organisés dans le but de lutter contre les comportements à risque comme la vitesse ou la consommation d’alcool ou de stupéfiants qui multiplient les risques d’accidents. Lors d’une opération de contrôle de quelques 330 véhicules par la gendarmerie le 6 août dernier, 11 infractions pour conduit sous empire d’un état alcoolique ont ainsi été constatées.





Dans une publication postée sur les réseaux sociaux, la préfecture de Haute-Corse indiquait en outre que sur les 6 premiers mois de 2024 « 1144 infractions ont été relevées, soit +13,5% par rapport à la même période en 2023 ce qui a donné lieu à 397 suspensions de permis de conduire ». « La sécurité routière est l'affaire de tous ; respectons les limitations de vitesse, et ne prenons pas le volant sous l'emprise de l'alcool ou l'influence des drogues », insistait-elle.