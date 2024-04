En Corse, six hôtels distingués par des "clefs", nouvelle récompense du guide Michelin

Depuis 124 ans, le guide Michelin a bâti sa renommée sur ses critiques gastronomiques inégalées. Mais aujourd'hui, il franchit une nouvelle frontière en se lançant dans la critique hôtelière. Lundi 8 avril 2024, le guide a dévoilé sa toute première liste des hôtels français distingués par une, deux ou trois « Clefs », inaugurant ainsi son tout nouveau système de notation.Les établissements distingués ont été gratifiés de "clefs" : 127 hôtels français ont reçu une clef pour offrir "un séjour singulier", 38 établissements ont été distingués de deux clefs pour proposer "un séjour exceptionnel", tandis que 24 hôtels se sont vus décerner trois clefs, synonymes d'un "séjour extraordinaire".Parmi les hôtels distingués, on retrouve des noms familiers et des destinations prisées. À Porto-Vecchio, l'Hotel Casadelmar a décroché 2 clefs, rejoignant ainsi la prestigieuse liste des établissements offrant "un séjour exceptionnel".Du côté des établissements distingués avec une clef, La Dimora à Oletta, le Grand Hotel de Cala Rossa à Porto-Vecchio, et Domaine de Murtoli (L’Hôtel de la Ferme) à Sartène ainsi que l'hôtel Dominique Colonna à Corte et le Version Maquis Citadelle à Bonifacio, s'illustrent par leur offre d'un "séjour singulier".