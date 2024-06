En Corse, plusieurs paroisses vont changer de curé en septembre

À partir de septembre 2024, plusieurs paroisses corses connaîtront de nouveaux responsables spirituels. L'abbé Vincent Szczawinski est nommé curé des unités paroissiales d'Aléria, Notre-Dame de Pancheraccia, La Serra et Tallone. L'abbé Robert Gazdowicz devient curé de Bonifacio, tandis que l'abbé Pierre Bertoni prend en charge les paroisses de Sainte Marie et Saint Jean-Baptiste de Bastia. L'abbé Olivier Culioli sera le nouveau curé de Sartène et Tallano, et l'abbé Malachie Nkoa desservira les paroisses de Venaco, Vezzani et du Boziu. Enfin, l'abbé Jean-Christophe Avazeri est nommé prêtre résident à Belgodère et collaborateur de l'abbé Léon Pape Gnacadja.



De nouveaux vicaires rejoignent également les paroisses corses. L'abbé Elie Kpankou est nommé vicaire des unités paroissiales du Haut-Ornano, du Bas-Ornano, de l'Istria et du Talavu, tandis que l'abbé Igor Tsayim Zapzi prend en charge les paroisses du Celavu (Haute-Gravona) et Mezzana (Basse-Gravona) sous la responsabilité du Vicaire Général.

L'abbé Ange-Marie Bastelica devient vicaire des unités paroissiales de la Rive-Sud, du Prunelli et du Prunelli Suttanu, également sous la responsabilité du Vicaire Général. Don Pierre-Emmanuel d'Argent et Don Yann Orsini sont nommés vicaires de l'unité paroissiale de Porto-Vecchio.





Changements au niveau des doyens



Les doyennés verront aussi de nouveaux responsables. Don Thibault Lambert devient doyen de l’Extrême Sud, l'Abbé Paulo Victor Lombardi de Cap Corse, et l'Abbé Roger Polge de Prunelli-Taravo-Valinco. L’Abbé Christophe Boccheciampe prendra la tête du doyenné du Cortenais, et l'Abbé Léon Pape Gnacadja celle de la Balagne.



De plus, l'Abbé Ryszard Slowikowski poursuivra sa mission en Pologne pour une année, tandis que l'Abbé Olivier Kokou Djido se consacrera à des études à Montpellier.



Quelques départs



Les abbés Jean-Yves Coeroli, Grégoire Jaskiewicz et Gilbert Kadjemenje Bashib, ainsi que les pères Clément Bonou et Jean-Marie Segbedji, Franciscains de l'Immaculée, et Don Charles-Édouard Hartmann quittent la mission pastorale en Corse.