En Corse, plusieurs laboratoires de biologie seront en grève du 20 au 23 septembre

La colère gronde chez les médecins biologistes de Corse, qui se mobilisent aux côtés de leurs confrères à l’échelle nationale pour dénoncer une décision controversée de l’Assurance Maladie.

Sept syndicats, incluant le Syndicat National des Médecins Biologistes, la Fédération Nationale des Syndicats de Praticiens Biologistes Hospitaliers et plusieurs autres organisations professionnelles, expriment leur mécontentement face à une « baisse drastique de près de 10% des tarifs des actes de biologie », après une réduction de 11% déjà subie au cours des deux dernières années. « Les syndicats ont décidé de durcir le ton après cette nouvelle baisse », précise un communiqué du 28 août.



Les conséquences de cette situation pourraient être sévères pour les patients, notamment dans les zones rurales. Les syndicats alertent sur des ajustements qui pourraient inclure « la fermeture de nombreux laboratoires de proximité », la réduction des horaires d’ouverture, et même la suppression de certains examens biologiques essentiels. Un exemple préoccupant est la réduction de plus de 50% des tarifs pour un examen clé dans le suivi des patients diabétiques, ce qui pourrait entraîner la suppression de cet examen par certains laboratoires.



De son côté, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) défend ses mesures en affirmant qu’elles résultent de l’application stricte du protocole signé l’année dernière avec les biologistes. « Les baisses de tarifs envisagées sont nécessaires pour respecter les engagements du protocole », explique la CNAM. L’organisme ajoute que les baisses proposées représentent seulement 3,1% de l’enveloppe budgétaire prévue pour 2024, contredisant ainsi le chiffre avancé de près de 10% par les syndicats.



Les professionnels de santé craignent également que l’Assurance Maladie ne prenne plus en charge les examens biologiques à partir de décembre 2024, ce qui pourrait entraîner une fermeture totale des laboratoires. La CNAM dément cette possibilité, affirmant que les remboursements ne sont pas soumis à des crédits budgétaires spécifiques et ne seront pas interrompus.