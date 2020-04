En Corse plus de 30 000 personnes vivent le confinement dans un logement surpeuplé

L’INSEE s’est intéressé aux conditions de vie des habitants de Corse (voir par ailleurs) pendant la période de confinement.De cette étude dont les conclusions viennent d’être rendues, il ressort que 30 000 corses vivraient actuellement cloîtrées dans un logement suroccupé, c’est-à-dire où le nombre de pièces de vie est insuffisant pour accueillir l’ensemble des occupants et leur permettre de disposer d’un espace vital satisfaisant. Ils représentent 6,1% des ménages au nombre de 82 200 de 25 ans, 148 700 de 25 à 59 ans et de 93 200 chez les 60 ans et plus.5 800 personnes vivent en communauté et 25 700 dans une famille monoparentale et en appartement.À l’inverse, 11 800 personnes de 75 ans et plus seraient recluses seules à leur domicile. Sur ce nombre, 50 % occuperaient un appartement et 25,2 % se trouveraient en situation d’extrême pauvretéLes jeunes de moins de 25 ans sont 2 900 à vivre seuls, avec une faible majorité de femmes (53 %). La part augmente nettement chez les 25-59 ans avec 19 400 personnes logeant seules dont 43% de femmes et explose chez les plus de 60 ans avec 24 800 personnes. Dans cette tranche d’âge, les femmes sont également surreprésentées avec un taux de 66 %.A noter aussi que 1 300 habitants de la région partagent un petit logement d’une ou deux pièces occupé par plus de quatre personnes.5 200 insulaires bénéficiaires de l’allocation d’adultes handicapés vivent, eux aussi, seuls selon l’Insee.