En Corse, les touristes profitent du calme de septembre

Après deux mois d'été mois fréquentés que d'habitude, septembre s'annonce radieux en Corse pour les professionnels du tourisme. Alors que les enfants ont repris le chemin de l'école, les vacanciers sont encore nombreux à profiter des plages, des rivières et de nombreux chemins de randonnée. Les campings et les hôtels ne désemplissent pas de touristes qui ont choisi l'arrière-saison pour son calme. Ils sont majoritairement retraités ou étrangers « une clientèle sans enfant qui a plus de marge de manœuvre financièrement, et qui bénéficie de transports et d’hébergements moins chers qu’en haute saison, observe Alain Venturi, le président de la Fédération corse d'hôtellerie de plein air (FCHPA). De plus, la tendance montante vers l’arrière-saison s’explique par les conditions climatiques; en septembre, il fait très beau, il y a très peu de pluie, il ne fait pas trop chaud et la température de la mer est encore assez élevée ». Le phénomène s’inscrit dans une tendance de fond, repérée par les professionnels de l’hôtellerie qui peuvent compter sur cette clientèle "fidèle" pour prolonger au mieux leur saison touristique. « Depuis au moins six ans, nous nous rendons compte que le mois de septembre est plus prisé des touristes que la période juillet-août, affirme Karina Goffi, la présidente corse de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH). En grande majorité, le mois de septembre sera meilleur pour les hôteliers de l’île que les mois de juillet et d’août ».



Une population très présente jusqu’à la mi-septembre

Bien que leur nombre total de nuitées soit difficile à évaluer actuellement, les vacanciers de l’arrière-saison sont présents et permettent à certains hôteliers d’afficher des taux d’occupation proches des 100%. C’est le cas au Relais de Sisco, où Morgane Avenoso tient un gîte depuis trois ans avec ses parents. « Depuis le 1er septembre, nous sommes quasiment tous les soirs complets, avec aussi bien des personnes qui avaient réservé leur chambre au mois de mai que des arrivants de dernières minutes ». La co-gérante confirme les dires d’Alain Venturi sur la typologie des septembristes et leur motivation à venir, tout en soulignant que « les années précédentes, nous avions en moyenne un taux de remplissage de 70% sur le mois de septembre, et cela s’améliore d’année en année ».



Toutefois, si l’ensemble du secteur hôtelier se réjouit de cette embellie de la rentrée après un été en demi-teinte, le président du FCHPA rappelle que « cela fonctionne pour les personnes qui travaillent avec des réservations. Pour les campings qui ne proposent que des nuitées, cela reste plus difficile, même si l’arrière-saison est propice à l’arrivée des campings-caristes ». Un constat dont peut témoigner Sylvie, qui gère le camping Olva, à Sartène. « Depuis le début du mois de septembre, nous avons environ une dizaine de nouveaux arrivants en camping-car par jour », souligne-t-elle, tandis que les logements classiques et les réservations sont un rythme beaucoup plus fluctuant. « Les clients que nous avons sont des gens de passage, principalement des Anglais, des Allemands, des Australiens et des Belges, mais leur présence se tasse à partir de la seconde moitié de septembre », nuance la gérante.