En Corse, les syndicats pestent contre le projet de réforme des retraites

Jean Brignole, secrétaire général du STC : "La réaction était malheureusement attendue : ce n'est concrètement pas acceptable car on en demande de plus en plus. A chaque fois qu'il y a une réforme des retraites, on remet sur le tapis l'équilibre, la justice, le progrès, mais ce sont toujours les salariés qui trinquent et sont obligés de travailler plus longtemps.

Lorsqu'on regarde le monde du travail actuel, avec des seniors qui ne sont pas maintenus dans l'emploi, sont licenciés vers 57 ans, plus on décale l'âge de départ à la retraite et plus on aura des difficultés pour certains personnels. Certaines personnes n'auront plus d'activité au moment où ils auront l'âge de partir à la retraite. A chaque fois, on nous a dit qu'il fallait reculer. Aujourd'hui, c'est 64 ans et demain, 65 et puis 70...

On essaie d'enjoliver en donnant un certain nombre d'éléments : les 85% du SMIC, la suppression des régimes sociaux, mais ce sont des acquis sociaux et il n'y a pas à les enlever. C'est toujours dans le même sens. Beaucoup d'annonces ont été faites, les plus importantes et celles qui sont caractérisées sont celles qui nous inquiètent le plus : le décalage de l'âge de départ à la retraite. Lorsqu'on arrive à 60 ans et qu'on doit travailler 16 trimestres au lieu de 8, les choses sont différentes. Les seniors qui se retrouvent sans emploi avant 60 ans ont toutes les peines du monde à arriver à retrouver une activité avant 62 ans, alors on imagine à 64..."