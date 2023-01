En Corse, les stations de ski dans les starting-blocks pour ouvrir au plus vite

Il y a deux jours, la Corse a enregistré son jour de l’An le plus chaud depuis 1947, date des tout premiers relevés. 19,4°C à Propriano, 18,9°C à Sartène, 18,8°C à Calvi, 17,8°C à Ajaccio ou encore 17°C à Bastia… Des températures d’une douceur anormale qui ne sont pas sans conséquence pour les stations de ski. En effet, face à l’absence de neige et de fraîcheur, aucun des trois sites de l’île n’a été en mesure d’ouvrir ses portes depuis le début de l’hiver. « Pour activer les canons à neige, on doit se situer au minimum à -2,5°C de température ambiante. Là, on flirte seulement avec le zéro la nuit, donc c’est inenvisageable pour le moment », explique Hubert Bouvier, directeur de la station d’Asco.



Si la situation n’est pas confortable, elle n’est pas alarmante non plus pour les stations, habituées à ces problèmes depuis plusieurs années. « On sait qu’en Corse, le froid arrive courant janvier », reprend Hubert Bouvier. « Les saisons précédentes, on ouvrait autour du 12. Et on a connu pire. L’année 2015-2016, on a ouvert juste quinze jours, on n’avait pas encore de canons à neige. » Donc pour le moment, pas de quoi tirer la sonnette d’alarme, même si le directeur du domaine d’Asco le reconnaît, « la saison n’est pas géniale, on ne va pas se le cacher ». La priorité à court terme : « avoir beaucoup de neige pour les vacances de février ».