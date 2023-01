En Corse, les soldes sont-ils toujours aussi prisés ?

Certains trouvent encore des avantages en cette période qui "amène une clientèle différente, constituée de gens qui viennent se promener à la recherche de réductions et de prix attrayants", dixit une autre commerçante ajaccienne. Mais chez les quelques passants interrogés, le pessimisme reste de mise. Le portefeuille souffre trop pour se permettre de nouveaux achats moins de trois semaines après les fêtes. Et quand bien même, l'impact des soldes ne semble plus suffire à attiser la curiosité.



"Il y a tellement de ventes privées avant les soldes que je ne les fais plus du tout, assure d'ailleurs Danielle, croisée sur la Place des Palmiers. On reçoit des SMS, des mails mais comme on a des soldes privés, on n'est plus intéressés. Et puis, en fonction du magasin, on a parfois des réductions tout au long de l'année. Pour les soldes, il faut vraiment qu'il y ait un article qui soit plus que soldé, avec au moins 50% de réduction."



Si la fréquentation reste basse quelques heures après le lancement des soldes, les commerçant espèrent voir les clients plus nombreux dès ce week-end.