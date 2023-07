En Corse, les eaux de baignade sont de très bonne qualité selon l'ARS

On peut se baigner sans souci cet été en Corse. D'après les prélèvements et analyses réalisées par les services de l'Agence Régionale de Santé de Corse, l'ensemble des sites de baignade sur l'ile sont d'excellente qualité. Les 1826 contrôles réalisés en 2022 sur les 230 sites de baignades dont 55 en eau douce (rivières, lacs) et 175 en mer ont montré que le 98% des baignades en Corse sont conformes aux exigences européennes de qualité. "On observe toutefois que les baignades en eau douce sont plus vulnérables que les baignades en"mer puisque 40% d’entre elles sont d’excellente qualité contre 94% pour les baignades en mer." indique l'ARS en précisant que "cette vulnérabilité s’amplifie à mesure que l’on se rapproche des embouchures, mais aussi dansla saison, à mesure que le niveau de l’eau baisse dans les cours d’eaux."Sur la carte de l'Agence régionale de santé, tous les sites apparaissent en bleu, indiquant une qualité de l'eau "excellente". Néanmoins, une dizaine d'exceptions sont à noter. En Corse-du-Sud pour la saison 2023, la baignade est interdite de façon permanente , compte tenu de la qualité dégradée de l’eau ou des risques liés à la sécurité, e sur un tronçon du Taravo entre le Pont de Piconca commune de Corrano et le Pont de Pinu commune de Ciamanacce ainsi que sur le « Ponte-Vecchio » à Bastelica, « Alzu-di-Gallina » à Porto-Vecchio, « Pont de Cuttoli » à Cuttoli-Corticchiato, « Pont du Liamone » communes de Coggia et Casaglione et « Plage de Girolata » Commune d’Osani.En Haute-Corse cette interdiction portera sur cinq sites de baignade en eau douce qui ont été classés en qualité « Insuffisante » à la fin de la saison 2022 : Base Nautique à Aléria, Pont Acitaja à Penta di Casinca, Ernella Base Kayak à Giuncaggio, Pont du Chemin de Fer à Morosaglia et Pont Mulendina à Moltifao.