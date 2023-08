En Corse, les courses en drive sont plus chères que sur le continent

Passer par le drive vous fait gagner du temps, mais pas forcément économiser. Une étude publiée le 15 août par Olivier Dauvers, journaliste indépendant spécialisé dans la grande distribution, en partenariat avec le cabinet NielsenIQ, indique que, à l’exception de la région parisienne, les prix du drive sont 6,8% plus élevés en Corse que sur le reste du continent. Cette hausse des prix n’est pas nouvelle, puisqu’elle corrobore l’étude qu’avait rendu publique l’Insee le mois dernier, qui estimait que les prix étaient plus élevés de 7% en Corse par rapport à l’Hexagone.



Deux facteurs viennent expliquer la différence de prix entre la Corse et les autres régions: le coût d’exploitation et le poids de la concurrence sur l’île. Le coût d’exploitation est la conséquence du prix du foncier; si le terrain sur lequel est implanté le magasin est cher, alors les prix pratiqués par la boutique le seront également. « Dans les zones où le foncier est cher, les enseignes ont plutôt tendance à faire de plus petits magasins pour limiter les coûts, souligne Olivier Dauvers. Sauf que les petits magasins ne peuvent pas écraser les charges par le volume, c’est pour ça qu’un supermarché est plus compétitif qu’une supérette ». Cette réalité est notamment visible dans le pourtour méditerranéen, en région parisienne et en Corse, où les grands magasins ont une superficie moins importante que sur le continent. Par ailleurs, la faible diversification d’enseignes ne permet pas de faire jouer la concurrence, ce qui n’incite pas les distributeurs à tirer les prix vers le bas au profit des consommateurs. Enfin, selon Olivier Dauvers, « une partie de la marchandise doit supporter un surcoût logistique d’acheminement » en raison de son isolement géographique, ce qui explique les prix plus élevés en Corse.







Corse vs continent: pas le même combat







Pour en avoir le cœur net, nous avons réalisé en drive le même panier de course composé de 33 articles, dans deux enseignes de grande distribution pour nourrir une famille de quatre personnes pour la semaine. Les produits sélectionnés sont ceux de la vie de tous les jours, comme le lait, le café, la lessive ou les pâtes par exemple. Les simulations ont été réalisées dans des enseignes de grande distribution présentes en Corse et sur le continent, dont l’une est connue pour sa politique de prix agressive toute l’année (nous l’appellerons A) et l’autre est perçue comme une chaîne plus haut de gamme en termes de prix (nous l’appellerons B). Afin que les résultats ne soient pas faussés, nous avons choisi comme élément de comparaison la ville de Saint-Nazaire, qui possède un nombre d’habitants équivalent à d’Ajaccio.







En Corse, le montant final pour le panier de l’enseigne A est de 138,15€, contre 139,38€ pour le même magasin à Saint-Nazaire. De même, l’enseigne B affiche un panier final de 141,15€ à Ajaccio, contre 145,41€ en Loire-Atlantique. Si à première vue, on pourrait penser que le drive en Corse semble moins cher, il ne faut pas oublier que la densité de population autour de Saint-Nazaire est supérieure à celle d’Ajaccio, ce qui limite la taille des magasins et donc, les marges qu’ils peuvent générer pour faire baisser les prix sont plus restreintes. « Il ne faut jamais chercher à prendre une raison isolément des autres et extrapoler en pensant que l’ensemble ne fonctionne pas, prévient le journaliste. Évidemment, cela est toujours dans la nuance, ce n’est jamais monofactoriel et différentes valeurs peuvent changer la donne». Le résultat peut notamment varier en fonction des produits pris, et rendre le panier plus continent plus cher que celui de la Corse.