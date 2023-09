En Corse, la précarité continue de gagner du terrain

Par ailleurs, le secrétaire général du Secours Populaire pour la Corse remarque certains changements dans le profil des nouveaux bénéficiaires. « Depuis le Covid, on voit de plus en plus de travailleurs pauvres, car les salaires restent bas en Corse, qu’il y a beaucoup de temps partiel et que le coût de la vie est beaucoup plus cher qu’ailleurs », note-t-il. Une tendance aggravée par l’augmentation du coût de la vie. « Sur l’année 2022, il y a eu près de 12% d’inflation alors que le Smic a été revalorisé de 5,6%. Cela a fait basculer toute une frange de population qui travaille, mais qui a des revenus faibles », souligne Hyacinthe Choury en dévoilant par ailleurs :« Ce que l’on constate également aujourd’hui, c’est que de plus en plus de personnes qui travaillent à Ajaccio et qui habitent dans un village dorment désormais dans leur voiture, car ils n’ont plus les moyens de se payer le plein d’essence. Avant, c’étaient des situations exceptionnelles ! ».



Face aux difficultés qui se multiplient pour les petits budgets, le baromètre du Secours Populaire met en outre en exergue que « près d’un Français sur trois (32%) rencontre des difficultés pour se procurer une alimentation saine, lui permettant de faire trois repas par jour ». Sur l'île les choses semblent toutefois un peu différentes. « On voit plutôt des familles où les parents vont se priver de manger ou manger très peu pour pouvoir alimenter leurs enfants. En Corse depuis toujours on sait que les parents se sacrifient souvent pour leurs enfants », relève le responsable de l’antenne corse du Secours Populaire qui confie s’attendre à un hiver difficile. « Il va y avoir des gens qui vont souffrir », annonce-t-il en dévoilant encore : « Quand on regarde le budget des personnes que nous accompagnons, près de la moitié commenceraient le mois à découvert s’ils payaient toutes leurs factures. Donc bien évidemment ils ne payent pas certaines factures et multiplient les dettes auprès d’EDF, du gaz ou du bailleur ».