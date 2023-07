En Corse, l'inflation et des difficultés de recrutement torpillent la construction

L'activité progresse partout en Corse, sauf dans le BTP. L'institut national des statistiques et des études économiques (Insee) a publié jeudi 6 juillet son rapport sur l'activité économique de l'île pour le 1er trimestre de 2023. Si les chiffres globaux laissent entendre que la région conserve son dynamisme, avec une progression globale de 1,3% par rapport au premier trimestre de 2022, le secteur du bâtiment et travaux publics (BTP) connaît un repli après une hausse ininterrompue depuis 2018.





Des constructions au ralenti à cause de l’inflation



Au premier trimestre 2023, en cumul sur les douze derniers mois, 4 600 logements ont reçu un permis de construire sur l'île. Ce nombre en baisse de 3,1% par rapport au dernier trimestre de 2022 cache néanmoins une progression de 10,8% sur un an. Selon l'Insee, les résultats en demi-teinte de ce trimestre sont « exclusivement imputables à la Haute-Corse » où la baisse atteint 8,7%.

Les chiffres sont plus satisfaisants en Corse-du-Sud grâce à une hausse des logements autorisés à la construction de 6,6%. Toutefois, la plus grosse dégringolade dans le secteur du BTP se situe sur la mise en chantier, avec seulement 2 500 logements commencés en un an, soit une baisse de 28,2%.



Si ce frein est aussi brutal, c’est parce que les effets de l’inflation se font ressentir dans le secteur selon Jean-François Luciani, le président de la Fédération des entrepreneurs et artisans du BTP de la Haute-Corse: « le conflit en Ukraine a engendré une forte hausse du coût de l’énergie, et la fabrication des matériaux de construction est très énergivore. Tout cela doit être répercuté et les promoteurs qui veulent bâtir des logements réfléchissent à deux fois avant de le faire. De plus, les prêts qui étaient à moins de 1% sont aujourd’hui à 4,5%, les considérations sont tout autre. Résultat: en Corse-du-Sud, nous avons environ 20% des opérations qui sont à l’arrêt du fait de l’augmentation du foncier, des matériaux et de l’obtention de prêts auprès des banques ».



Les mauvais indicateurs dans le BTP se ressentent également au niveau de l'emploi, avec une baisse ce trimestre de 0,7% dans le secteur de la construction, mettant ainsi fin à une hausse interrompue depuis cinq ans. Dans son rapport, l'Insee indique que « les chefs d'entreprise des différentes filières de la construction invoquent des difficultés structurelles de recrutement, impactant la durée des chantiers, mais aussi la prise de marché. Ces difficultés pourraient constituer un frein à l'activité du secteur ». Un constat corroboré par le très net recul des déclarations préalables à l'embauche dans ce domaine (-10,6%) par rapport au premier trimestre 2022. « Aujourd’hui en Corse, nous sommes sur un secteur en tension pour l’emploi, avec des difficultés à recruter. On est sur une forme de surenchère, avec une inflation qui fait monter les salaires. On est donc actuellement sur une situation avantageuse pour les salariés, croit savoir Jean-François Luciani, qui nuance néanmoins la situation. Toutefois, on risque d’avoir une forte contraction du marché en 2024, ce qui provoquera de la casse. Au niveau national, on annonce environ 135 000 emplois perdus dans le secteur, ce qui n’est pas anodin. Pour l’instant, la Corse est en partie préservée, mais toutes les contraintes urbanistiques que nous avons font que nos voyants passent du vert à l’orange pour l’année prochaine ».

En somme, si une contraction du marché se produit en Corse, elle entraînera une baisse du chiffre d’affaires, ce qui conduira à des licenciements.









Une situation plus florissante dans d’autres secteurs



Comme le souligne l'Insee, sur ces vingt dernières années, trois baisses successives ont eu lieu dans le secteur de la construction en Corse: en 2016, en 2017 et en 2019. En ce qui concerne celle que subit l’île actuellement, l'Institut de statistique qu'elle ne fait qu'accentuer « une tendance amorcée en fin 2021, ces replis sont aussi imputables à un contexte économique inflationniste et de tension sur le marché de l’emploi ».



Le taux de chômage en Corse s’établit à 6,2%, ce qui reste stable par rapport au trimestre précédent (+0,1 point). Hormis pour le secteur du BTP, l'emploi salarié en Corse au premier trimestre 2023 conserve une bonne dynamique. Il enregistre une hausse de 0,4% par rapport au trimestre précédent. Avec 128 900 emplois à la fin du mois de mars, une hausse est enregistrée bien que son rythme soit plus modéré qu'auparavant. Cette croissance est tirée par l'ensemble des activités tertiaires marchandes, qui enregistrent une hausse de 0,7% ce trimestre, par le secteur privé (+0,5%) et dans une moindre mesure, par le secteur public (+0,2%).