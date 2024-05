Furiani : Fornacina a inauguré sa « résidence » pour les animaux abandonnés

Le 17 octobre 2022, dans le cadre de sa compétence de protection et bien-être animal, la Communauté d’Agglomération de Bastia posait la première pierre de son refuge et de sa fourrière animale de Fornacina sur la commune de Furiani. 18 mois plus tard, en présence nombreux élus (sénateur et député de Haute-Corse, préfet de la Haute-Corse, président de l’exécutif de Corse, maires…), le président de la CAB coupait le traditionnel ruban marquant l’ouverture de ce magnifique complexe animalier qui sera en fait opérationnel le 1er juin.





Ce nouveau site permettra d’œuvrer efficacement en faveur des animaux en divagation sur la CAB et les territoires partenaires en proposant un accueil de qualité aux familles afin de faciliter les adoptions en sortie de fourrière. Le site qui comprend donc une fourrière et un refuge s’étend sur une surface totale d’environ 1 000 m², à proximité du « poumon vert » de Fornacina et au-delà à la réserve de l’étang de Biguglia. « À travers l’ouverture de ce site, la volonté de la CAB a été également de proposer des parcours de balade, en requalifiant l’intégration du cadre urbain et du paysage naturel » souligne le président Louis Pozzo Di Borgo. « Le bâtiment qui abrite fourrière et refuge est différent de ce qui a pu être fait pendant de nombreuses années » explique de son côté Stéphane Lucchini, architecte DPLG. « Il a été imaginé comme une promenade pour les utilisateurs et visiteurs, organisé autour d’un patio central végétalisé desservant les différents pôles du complexe. Les mots d’ordres du projet se déclinaient autour du bien-être animal, du confort des utilisateurs et visiteurs et l‘approche environnementale. Ainsi le projet est intégré dans une réflexion paysagère et de cheminement doux. Architecturalement on s’éloigne des fourrières et refuges classiques, sombres et dépourvus de qualités esthétiques. Les toitures sont de la teinte du feuillage des arbres, les murs sont en enduits couleur terre pour une bonne intégration visuelle »





Les box des animaux sont fermés d’une part par du grillage et par un système de panneaux de bois et de verre légèrement sablé pour la périphérie intérieure donnant sur les patios accessibles aux usagers. « Le projet réalisé réaffirme par sa mise en œuvre et son architecture, l’identité et le rôle de la fourrière et refuge animalier comme catalyseur social, contribuant à l’épanouissement de sa population et surtout des animaux » ajoute Michel Simonpietri, vice-président de la CAB et grand protecteur des animaux





100 chiens et chats peuvent y être accueillis

Le site ouvert 7/7 jours et 365/365 jours peut accueillir près de 100 animaux au total. Un espace refuge d’une capacité d’accueil de 39 chiens et 49 chats et un espace fourrière comprenant 10 box et une chatterie. Il comprend aussi un espace accueil/administratif, un espace accueil pour les animaux avec infirmerie, chirurgie, congélation, 6 box de récupération, 5 box relais, 1 box pour les grands animaux, des espaces techniques avec locaux personnel, stockage, logement gardien, infirmerie, chirurgie. Via une convention, la CAB a confié la gestion de l’équipement « Fourrière » et du service afférent à la commune de Furiani. A sa charge donc les missions du service de fourrière animale pour les chiens et chats capturés sur le territoire de la CAB, le cas échéant sur le territoire de communes non membres ayant conventionné avec la CAB.





La fourrière hébergera les animaux errants pour une durée 8 jours maximum. Les animaux non réclamés seront ensuite répartis dans les box du refuge où ils pourront être adoptés. Le refuge animalier, en application du code rural et de la pêche maritime, sera lui géré par une fondation ou une association de protection des animaux. La CAB a donc lancé un appel à manifestation d’intérêt. La mise à disposition des locaux est prévue pour une durée de trois ans, à partir du 1er juin 2024, renouvelable une fois pour la même durée.





Un premier pensionnaire baptisé Primu di Lupinu

Lors des discours d’inauguration, Michel Simonpietri a annoncé que le complexe avait un premier pensionnaire. «C’est un chien signalé comme errant qu’une bonne âme a recueilli jeudi dernier dans le quartier de Lupino. Quand je suis allé le chercher il m’a regardé avec des yeux plein de tendresse. Comme c’est le premier occupant du complexe on l’a baptisé Primu. Des gens sont venus spontanément lui apporter des croquettes depuis »



Les financements

Collectivité de Corse : 1,3M€ HT (50%)

Etat : 600K€ HT (22,94%)

CAB : 707 K€ HT ( 27,06%)

Montant du projet: 2,6 M€ HT.