En Corse, gendarmes et policiers sur le qui-vive pour la nuit de la Saint-Sylvestre

Près de 25 policiers et gendarmes ont pris d’assaut en cette fin d’après-midi du dernier jour de l’année, l’un des axes névralgiques de la zone, au rond-point n°4 de Biguglia, au carrefour des routes pour Corte, Saint-Florent et de nombreux villages qui bordent la région bastiaise. Le soleil n’est pas encore couché. L’ambiance est bonne enfant, presque joyeuse.

Épaulés par les civils de la Sécurité routière et les Cadets de la Gendarmerie nationale, les hommes et femmes du colonel Manzoni, commandant le groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, et ceux du commissaire Joël Terry, directeur départemental de la Sécurité publique, sont plutôt bien accueillis par les automobilistes qui font route vers leur lieu de festivités. Il faut dire qu’à cette heure, leur rôle s’incarne plutôt dans la prévention. Le message, alors qu’ils distribuent les éthylotests qui pourront aider, plus tard dans la soirée, à dissuader ceux qui ont trop bu de reprendre la route, est simple : « celui qui conduit ne boit pas », résume le commissaire Joël Terry, qui en profite pour rappeler des principes rudimentaires, mais que l’on a coutume, malheureusement, de négliger trop souvent : « Il est important de désigner le capitaine de soirée avant que celle-ci ne commence et pas en cours de route, comme il est primordial de garder chez soi les gens qui ont trop bu » rappelle-t-il, estimant que cette prévention ne peut être constructive que si l’on s’adresse à tous, pas qu’aux conducteurs.



L’alcool au volant, un fléau majeur chez les 45-65 ans

Des conseils bien évidemment appuyés par Michèle Olivier, chargée de la Sécurité routière à la Direction départementale des Territoires. « Nous menons des actions de sensibilisation et de prévention à la sécurité routière tout au long de l’année, avec un accent mis sur la consommation d’alcool au moment des fêtes. Malheureusement, dans notre département, les chiffres ne sont pas bons. Si nous sommes satisfaits des réactions de plus en plus nombreuses de jeunes qui viennent se faire tester sur les festivals ou manifestations culturelles, l’alcoolémie des 45-65 ans reste vraiment très préoccupante », souligne cette militante de la prévention routière, par ailleurs Présidente des

Cadets de la Gendarmerie et réserviste de la Gendarmerie.



Vitesse, inattention, comportements erratiques et à risques, l’accidentologie sévit toute l’année. « Contrairement à une idée reçue, ce sont nos concitoyens corses qui meurent, pas les touristes l’été » martèle, de son côté, le patron des Gendarmes de Haute-Corse, le Colonel Manzoni. Leschiffres, il est vrai, font froid dans le dos : avec 363 accidents corporels (+12%), 451 blessés et 22 décès, l’année 2023 fait pire encore que 2022 en Haute-Corse alors que les causes restent, elles, tristement identiques, à savoir l’alcoolémie, la vitesse et la conduite sous stupéfiants dans l’écrasante majorité des cas. Une situation dont ne peut se satisfaire Michel Prosic, Préfet de Haute-Corse, présent sur le dispositif pour remercier et encourager les forces de l’ordre et de sécurité d’astreinte en cette fin d’année, mais aussi pour en appeler à la prise de conscience et à la vigilance des usagers de la route. « Prendre le volant n’est jamais un acte anodin. Il n’est jamais redondant de répéter de ne pas boire, de ne pas consommer de stupéfiants avant de prendre le volant, de ne pas téléphoner en conduisant. Mais il faut aussi globalement penser à revoir nos comportements. La première cause des accidents, en effet, est simplement l’incivilité, ne manque donc pas de rappeler le représentant de l’État. Cette année, nous avons retiré 700 permis de conduire dans le département. C’est énorme ! Mais ça ne suffit pas. Il faut changer les mentalités. Nous continuerons et renforcerons les contrôles et les actions de répression tant que nous n’aurons pas éradiqué tous les comportements dangereux de nos routes ». A ce sujet, une étude pour répertorier les points les plus accidentogènes de Haute-Corse est en cours alors que 2024 s’annonce déjà comme une année de mobilisation renforcée.