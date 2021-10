En Corse-du-Sud les syndicats appellent à la mobilisation le 5 octobre

"Ici en Corse s'attaquer au service public, c'est aussi s'attaquer à notre population à la moyenne d'âge et au taux de pauvreté supérieurs à la moyenne nationale. - détaille l'intersyndicale qui regrette que la suppressions massives d'effectifs dans la fonction publique ait conduit aux suppressions des structures. "Il faut noter par exemple qu'au 1er janvier 2022, il n'y aura plus une seule trésorerie rurale en Corse ! Répondre aux contribuables qu'ils disposent de plateformes téléphoniques et d'internet pour répondre à leurs questions, c'est instaurer l'exclusion dans nos territoires, comme le déplore dans son rapport le Défenseur des droits qui affirme qu'une personne de plus de 65 ans sur 4 rencontre des difficultés pour accéder aux services publics depuis leur dématérialisation. Après l'exclusion, viendra la désertification du monde rural... Est-ce le modèle de société que nous souhaitons pour la Corse ?" s'interroge l'intersyndicale qui invite toute le monde : public, privé, retraités, chômeurs à manifester mardi prochain.

Réforme du chômage à partir du 1er octobre, précarisation de l’emploi, casse du service public en particulier dans la santé et l’éducation : pour les syndicats les motifs pour descendre dans la rue ne manquent pas. C'et pour cela que "en ce jour de mise en application inacceptable de la réforme de l'assurance chômage la CGT, Solidaires, FSU, FO et l’UNL appellent à la mobilisation interprofessionnelle et organisent une manifestation pour exprimer "leur colère" mardi 5 octobre à 10h devant la préfecture à Ajaccio.