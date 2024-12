En Corse aussi, la revente des cadeaux de Noël peut devenir une tradition durable

Chaque année, après les fêtes, une nouvelle tradition semble s’installer : celle de la revente des cadeaux de Noël. Un phénomène qui, bien que longtemps jugé tabou, séduit de plus en plus, les Corses, notamment parmi les jeunes générations. Ces derniers, sur les plateformes de revente en ligne comme Leboncoin ou Vinted, se débarrassent des présents qui ne leur conviennent pas. En parallèle, de nombreux acheteurs scrutent ces annonces à la recherche de bonnes affaires. « J’ai reçu un livre en double et un parfum qui ne me convient pas. Plutôt que de les garder inutilisés, je les ai mis en ligne dès le 26 décembre. Avec cet argent, je vais m’offrir un dîner au restaurant avec des amis pour le Nouvel An," confie Marie, étudiante de 21 ans.



Dès le matin de Noël, ce sont des milliers d’annonces qui ont vu le jour sur les plateformes. Rakuten enregistrait déjà 680 000 nouvelles annonces déposées sur son site à travers la France, notamment de produits culturels, high-tech et pour la maison.



Cette tendance reflète une évolution observée à l’échelle nationale. Selon une étude eBay réalisée avec Kantar, 44 % des Français ont déjà revendu un cadeau de Noël. "Après une année 2023 où l’inflation a pesé sur le pouvoir d’achat des Français, notre baromètre 2024 montre une inversion : les Français semblent désormais accorder plus d’importance à se faire plaisir en revendant leurs cadeaux", explique le document. L’objectif principal de ces reventes ? Se faire plaisir. 39 % des Français préfèrent utiliser l’argent obtenu pour acheter des objets qui leur plaisent, un chiffre en hausse par rapport aux 29 % de 2023.



Parmi les produits les plus revendus figurent les livres, vêtements, jouets et parfums. Les gadgets connectés, comme les montres intelligentes ou les écouteurs sans fil, rencontrent aussi un grand succès. Offerts en masse à Noël, ces objets sont souvent revendus lorsqu’ils ne correspondent pas aux besoins ou aux goûts du receveur. À Ajaccio, ces reventes sont particulièrement visibles sur les groupes locaux Facebook, où des centaines d'annonces fleurissent dès les lendemains des fêtes.