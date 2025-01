En Corse, Gîtes de France veut incarner une forme de tourisme "vertueux"

Elle est pionnière de l’accueil par l’habitant. La marque Gîtes de France, présente en Corse depuis presque 50 ans, s’est au fil des années affirmée comme un pilier incontournable de l’activité touristique de l’île où elle compte 1162 gîtes, 51 maisons d’hôtes et 1 gîte d’étape recensés en janvier 2025. Un réseau qui se distingue des autres plateformes de réservation qui ont depuis investi le créneau des locations touristiques chez des particuliers par une particularité qui fait sa force : l’ensemble de ses établissements doivent en effet respecter une charte nationale garantissant des normes de confort et d’accueil de haute qualité.



« Nous nous inscrivons dans une forme de tourisme vertueuse. Chez nous, il n’y a pas de boîte à clefs. L’accueil dans le logement est systématiquement fait par le propriétaire ou la personne qui le représente. Il y a toujours des gestes d’accueil comme la mise à disposition de produits locaux, un cadeau de bienvenue, et puis, si le touriste le souhaite, il y a aussi un contact durant le séjour », explique Dominique Chilotti. La directrice de Gîtes de France Corse insiste par ailleurs sur une volonté d’incarner « une vision du tourisme qui allie authenticité, tradition et développement durable » avec des établissements qui portent une « philosophie d’un tourisme respectueux des traditions et des richesses naturelles de l’île ». « Nous avons des propriétaires de gîtes qui sont ambassadeurs de leur micro-région. Ils vont par exemple conseiller aux touristes d’effectuer une visite ou de passer chez artisan », indique Dominique Chilotti en ajoutant : « Depuis un an et demi, nous développons également des partenariats avec des prestataires pour inciter nos clients à consommer des activités. On leur fait savoir en amont de leur séjour ce qu’ils peuvent faire dans la micro-région où ils vont séjourner et on leur propose des facilités de réservation ».



Des services grâce auxquels Gîtes de France participe activement à l’essor économique de la Corse avec un volume d’affaires direct estimé à plus de 18 millions d’euros par an en 2023. Mais selon l’entreprise, l’impact serait bien plus conséquent sur le territoire. En prenant en compte les dépenses extérieures des touristes et les retombées indirectes liées aux achats aux fournisseurs et aux investissements réalisés par les structures d’accueil « ce sont près de 74 millions d’euros qui ont bénéficié à l’économie insulaire en 2023 », affirme la direction.



Largement plébiscités par les touristes, les hébergements de Gîtes de France représentant désormais plus de 650 000 nuitées par an en Corse, avec en moyenne environ 16 semaines de location par hébergement sur l’année 2024. « La tendance qui se vérifie de plus en plus c’est que les trois premières semaines de juillet ne font plus vraiment partie de la haute saison et sont plus compliquées à louer. On voit vraiment un décalage sur l’arrière-saison », note la directrice de Gîtes de France Corse.



Fort de son approche d’un tourisme plus vertueux, le réseau Gîtes de France a su implanter sa marque dans le paysage corse. Selon une étude d’Opinion Way réalisée en décembre dernier, 80% des Corses reconnaissent en effet le rôle positif des Gîtes de France dans le développement touristique de l’île et 71% soulignent leur impact sur la revitalisation des zones rurales. De quoi marquer une adhésion de la population à cette forme de tourisme. « C’est une grande satisfaction pour nous parce que nous ne ménageons pas nos efforts les uns comme les autres, que ce soit les collaborateurs, les propriétaires qui sont labellisés Gîtes de France, pour promouvoir cette forme de tourisme. Et manifestement cela est compris et apprécié », se réjouit encore Dominique Chilotti.