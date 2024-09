En Balagne aussi, les élèves ont fait leur retour à l’école

La rentrée scolaire a sonné pour les élèves de Balagne ce mardi 3 septembre, sous un soleil encore écrasant qui n’a cependant pas entamé leur enthousiasme. Cartables tout neufs sur le dos et nouvelles tenues de rigueur, ils étaient nombreux à retrouver avec joie leurs camarades de classe, après plusieurs semaines de vacances bien méritées. Quelques larmes ont tout de même été versées par les plus petits, pour qui ce retour à l’école marque souvent un moment d’appréhension.



Dans les établissements secondaires, la rentrée s’est échelonnée jusqu’à mercredi, permettant à chacun de se familiariser avec les lieux et les nouvelles classes. En Balagne, ce sont 473 élèves qui ont franchi les portes du collège Jean-Félix Orabona de Calvi, 490 au collège Pascal Paoli de Lisula, et 442 au Lycée Polyvalent de Balagne.



Cette année, la rentrée revêtait une importance particulière avec la première visite officielle du nouveau recteur de l’Académie de Corse, Rémi-François Paolini. Accompagné de l’équipe du rectorat, de la présidente de la Collectivité de Corse Nanette Maupertuis, du président de l’exécutif Gilles Simeoni, de la conseillère exécutive en charge de la langue corse Antonia Luciani, de la maire de Lisula et présidente de l’ATC Angèle Bastiani, du sénateur Paulu Santu Pariggi et de sa suppléante Livia Volpei, ainsi que du député François-Xavier Ceccoli, le recteur a choisi la Balagne, et plus précisément le milieu rural, pour marquer son entrée en fonction.



La visite a débuté à Lisula, où le cortège a rencontré les lycéens, notamment ceux de la section professionnelle mécanique et maintenance. Sous la nouvelle direction de la proviseure Émeline Luciani, l’équipe pédagogique a présenté les projets pour l’année à venir. Dans la cour, chaque élève a été appelé pour rejoindre sa classe et entamer une nouvelle année scolaire qui s’annonce prometteuse.



Le cortège institutionnel a ensuite pris la direction du collège de Calvi, où ils ont été reçus par le principal Arnaud Cohade, les conseillères principales d’éducation Marie-Rose Aquaviva et Déborah Casanova, ainsi que par l’équipe enseignante. Cette visite a été l’occasion de découvrir la nouvelle aile scientifique de l’établissement, récemment inaugurée, et de rencontrer les élèves de 6ème en cours de mathématiques, qui seront les premiers à expérimenter la nouvelle réforme des collèges.



Dès mercredi, tous les élèves de Balagne auront retrouvé le chemin de l’école, prêts à entamer une nouvelle année scolaire sous les meilleurs auspices.