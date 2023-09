Emmanuel Macron à Ajaccio : quelles perturbations en ville ?

Rue Général Campi

Rue du Sergent Casalonga

Rue François Maglioli (des deux côtés, de la rue Maréchal Ornano à la rue Général Campi)

Rue Général Levie (des deux côtés, de la rue Maréchal Ornano à la rue Général Campi)

Rue du Général Fiorella (des deux côtés, de la rue Maréchal Ornano à la rue Général Campi)

Boulevard Pascal Rossini (des deux côtés, de l'avenue du Dr Ramaroni à l'avenue Eugène Macchini)

Parking du complexe Pascal Rossini (en totalité)

Boulevard Lantivy (des deux côtés, en totalité)

Boulevard Daniele Casanova (des deux côtés, de la continuité du Boulevard Lantivy jusqu'au quai Napoléon)

Allée de la Légion d'Honneur (parking place d'Austerlitz)

Rue Maurice Choury

Sécurité maximale, mercredi 27 et jeudi 28 septembre pour la venue d'Emmanuel Macron à Ajaccio. Le chef de l'État arrivera en Corse mercredi soir et participera à un dîner avec des élus, des socioprofessionnels et des représentants de l'État à la préfecture de Région. Le lendemain, il se rendra à la citadelle Miollis pour une cérémonie en hommage à la Résistance corse et à Fred Scamaroni, figure emblématique de la Résistance, à l'approche du 80e anniversaire de la libération de la Corse, le premier territoire français à se libérer de l'occupation fasciste. Sur le plan politique, Macron est attendu à 10 heures dans l'hémicycle de l'Assemblée de Corse pour une prise de parole très attendue. Ces événements entraîneront des mesures de sécurité spécifiques et des perturbations logistiques pour les habitants. En conséquence, le stationnement sera interdit dans plusieurs rues du centre-ville, et les transports en commun seront affectés. Voici les détails :: La desserte du parking de la Miséricorde ne sera pas assurée le mercredi 27 septembre toute la journée ainsi que le jeudi 28 septembre jusqu'à 14h30 en raison des restrictions de circulation liées à la visite présidentielle.