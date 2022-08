Emma Peters au festival d'Erbalunga ce 12 août : "Cette date a une saveur particulière pour moi"

- C'est une première en Corse ?

- C’est la première fois que je vais y jouer oui. Cette date a une saveur particulière pour moi. Une de mes grand-mères est originaire du village d’Ortale et j’y ai passé beaucoup d’étés. J’attends donc cette date avec impatience ! J’ai déjà tourné un clip près d’Ajaccio car je travaillais avec un réalisateur de la région mais je connais beaucoup mieux le Nord.



- Le grand public vous a découvert grâce à la qualité et à l'originalité de vos reprises mais il y aura autre chose sur scène ce 12 août…

- Exactement car j’ai sorti mon premier album « Dimanche », le 25 mars dernier et je suis là pour le défendre. Mais je n’oublie pas d’où je viens et j’ai intégré quelques reprises dans mon set sur scène. Je serai accompagnée de deux musiciens qui joueront de la basse, de la guitare et du clavier.



- Vous allez participer au premier plateau « découverte » du festival de musique d'Erbalunga aux côtés de Suzane et de Clément Albertini. Comment définiriez-vous votre style ?

- Quelqu’un m’a dit un jour que je faisais de la chanson urbaine. C’est assez particulier car j’ai fait 10 ans de guitare classique et jazz et j’adore le rap français pour ses textes tranchants. Je m’en suis inspiré pour écrire mes paroles mais dans ma musique il y a un mélange entre la guitare classique et la pop urbaine.









- Vous êtes connue pour avoir une plume particulière qui mêle justesse, poésie et écriture populaire. Quels seraient les mots d’Emma Peters pour définir l’île de beauté ?

- J’adore les odeurs de l’île. Quand je viens, elles me touchent dès la sortie de l’avion. C’est la folie ce mélange d’odeurs et d’émotions ! SI je devais écrire une chanson sur la Corse, elle serait sur les sens qu’elle met en éveil.





- Un mot de corse avant de se quitter ?

- Paese et Pinzutu ! C’est en tout cas ceux que je connais le mieux (rires).