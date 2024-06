« Émeutes » : une pièce sur un texte inédit de Gilles Zerlini en scène à Bastia

«Cela reste très émouvant pour moi car c’est la première fois qu’un de mes textes inédits est présenté sur scène » souligne Gilles Zerlini. « Emeutes, comme son titre l’indique, est l’histoire d’une manifestation violente dans une ville des années 30 et qui finit en carnaval baroque. Une révolution joyeuse en quelque sorte».



Véritable muse de l’écrivain, on y reconnait la ville de Toulon. «Toulon est en effet ma grande inspiratrice et j’adore me plonger dans les années trente. Et cet évènement de 1935, ce moment historique et tragique je l’ai transformé en poésie. Il y a de la violence dans le texte mais de de l’amour aussi ». En aout 1935, des manifestations violentes avaient éclaté à Brest et Toulon, mouvements de foules provoquées par un décret-loi du gouvernement Pierre Laval qui amputait le salaire des ouvriers d’État entre 3 et 10% par mois. En ce début aout 1935, les deux villes portuaires ont des aspects insurrectionnels avec érection de barricades, affrontements avec la police..



A la mise en scène, le comédien et metteur en scène Jacques Filippi. « Le texte que m’a remis Gilles m’a vraiment inspiré car c’est un texte terriblement d’actualité. Le travail n’a pas été simple car à la base l’écriture n’est pas celle d’une pièce de théâtre mais j’ai respecté le texte qui n’a subi que très peu de modifications même si j’avais toute liberté de la part de Gilles ».



Sur la scène, la troupe, les 11 élèves de Jacques Filippi qui composent le Théâtre du Cèdre : Catherine Agostini, Jimmy Alliot, André Brunini, Jean-Nic Costa, Francis Dias, Luce Giuganti, Sylvie-Anne Motroni, Paul-François Murati, Pauline Orel et Michèle Semedei. « Ils sont tous en scène en même temps. Ce sont des élèves avec lesquels, pour certains, je travaille depuis 10 ans ».



Ce samedi 22 juin à 20h30, au théâtre Sant'Anghjulu à Bastia, Gilles Zerlini va découvrir, comme le public, le travail de J. Filippi. « Je me suis refusé à assister aux répétitions pour laisser champ libre à Jacques, je n’ai pas voulu m’immiscer dans son travail. C’est une belle expérience pour moi qui rêve d’écrire une tragédie mais pour l’instant j’avoue être un peu coincé dans ce genre d’écriture » indique l’auteur.

Un beau moment à passer, avec … cerise sur le gâteau, une partie chantée : « Le temps des cerises ».

« C’est pour moi un hymne, un véritable hymne à la révolution, à cette période très forte de la Commune, un hymne bien plus fort que l’International » explique Gilles Zerlini.