Elèves positifs à la Covid-19 au Saint-Paul d'Ajaccio : "le lycée est victime d’un dommage collatéral"

"L’institution Saint-Paul Ajaccio se retrouve depuis hier au centre d’une attention toute particulière suite à la détection de 4 élèves cas COVID 19. L’association des parents d’élèves, ainsi que la direction de l’établissement tiennent à clarifier certains points.

Tout d’abord et non des moindres, le fait que le lycée est victime d’un dommage collatéral puisque les contaminations ont eu lieu sur un temps extrascolaire au sein d’un club sportif.

D’autre part nous constatons à regret que l’école devient le réceptacle de tous les maux de notre société, y compris donc quand il s’agit de la COVID 19.





Pour notre part nous avons pris nos responsabilités depuis le début de la crise, pour rassurer l’ensemble de la communauté et assurer une continuité pédagogique de qualité. Ainsi de nombreux efforts ont été consentis notamment en ce qui concerne l’organisation de la vie scolaire (2 entrées et sorties différenciées pour les collégiens et les lycéens, 3 cours sont à disposition de nos élèves pour éviter le brassage pendant les périodes récréatives, toutes les salles sont désinfectées quotidiennement et sont toutes équipées de gel hydro-alcoolique, nous fournissons des masques aux élèves, nous avons loué une tente de 100 m2 pour dédoubler notre espace cantine, une surveillance accrue des gestes barrières est effectuée par l’équipe éducative tout au long de la journée).





Nous tenons enfin à signaler la grande réactivité de l’établissement appuyé par les services du Rectorat et de l’ARS, puisque dès mardi les élèves concernés étaient placés en confinement, mercredi la classe visée était invitée à rester à domicile jusqu’au 18 janvier et l’enseignement en distanciel était mis en place, le bâtiment du lycée a été désinfecté par une entreprise spécialisée le jour même, et une campagne de test RT-PCR sera effective dans nos locaux dès ce vendredi.





La lutte contre cette pandémie est de la responsabilité de tous, à Saint-Paul, en toute humilité, nous avons pris les nôtres. "