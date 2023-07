Electricité : une première alerte orange mardi sur eCorsicaWatt

La vague de chaleur qui s'abat depuis la semaine dernière sur le sud de l'Europe va faire monter les températures selon Météo-France. En Corse, des maximales d'environ 40°C, sont attendues mardi et mercredi. La consommation d’électricité pourrait dépasser le pic estival historique enregistré en 2022 sur le créneau 18h à 23h mardi 18 et mercredi 19 juillet, conduisant EDF Corse à émettre un Signal eCorsicaWatt Orange.Pour sécuriser l’équilibre entre la consommation et la production d’énergie, l’entreprise invite l’ensemble des consommateurs insulaires à mettre en œuvre les écogestes et différer l’utilisation d’appareils électriques en dehors de la plage concernée.L'alerte orange est le deuxième niveau du système eCorsicaWatt , véritable météo de l'énergie. Elle indique que le système est tendu et que des gestes d'économies d'énergie sont les bienvenus. Les autres niveaux sont le vert - lorsque tout va bien - et le rouge, qui prévient que le système électrique est très tendu et que le recours aux écogestes est indispensable sous peine de délestages. Le signal rouge n'est toutefois pas synonyme de coupures automatiques.