Élections à la Ligue Corse de Football : la liste de Stéphane Vannucci se positionne contre Jean-Luc Airola

"Le comité rejette la proposition de conciliation du CNOSF, relative à la demande d’intégration de la liste de M. Stéphane Vannucci "Uniti pè una strada cumuna", pour l’élection du comité directeur de la Ligue corse de football du 26 octobre 2024 » avait annoncé ce lundi la Ligue corse de football (LCF). Réuni lundi 14 octobre en fin de journée, son comité directeur actuel a décidé de ne pas réintégrer la démarche conduite par Stéphane Vannucci.



Pour rappel la liste « Uniti pè una strada » avait été invalidée à la suite d'un litige concernant le renouvellement de la licence d'un de ses membres. La commission de surveillance des opérations électorales (CSOE) de la LCF avait souligné le fait que le docteur Pierre-Éric Favre n'avait pas les six mois minimum de licence requis pour être candidat aux élections de l'instance régionale. Par conséquent, la CSOE n'avait pas validé la participation de la liste "Uniti pè una strada cumuna".



« Une erreur dans laquelle ils se permettent d’être juge et partie »



Ce mercredi matin, la liste conduite par Stéphane Vannucci, a tenu à réagir par voie de presse à cette décision : « En allant à l'encontre de cette recommandation, s ’ opposant à une partie du comité directeur, M. Airola et ses colistiers commettent une nouvelle erreur significative. Une erreur dans laquelle ils se permettent d’être « juge et partie » en votant contre la réintégration de la liste, bafouant toute question d’éthique dont un prétendant à une élection et qui plus est, membre de cette institution, se doit d’être le garant. Les valeurs de la démocratie sont ainsi bafouées, la séparation des pouvoirs et le pluralisme semblent ne plus prévaloir dans ce cas. Ainsi, s'ils espèrent nier la démocratie à une grande majorité de clubs corses, d'acteurs et de bénévoles, qui souhaitent renforcer la cohésion de notre discipline, alors ils ne nous laissent plus que pour seule alternative de défendre ce à quoi nous croyons. Certes, nous ne nous étions pas préparés à une telle bassesse, mais nous y ferons face, déterminés plus que jamais à redonner son prestige à notre institution. En ce sens, nous allons porter plus haut et plus fort encore notre projet, car pour nous la démocratie n'est pas à géométrie variable. Ses valeurs, faites d'équité et de justice, de respect de l'autre, sont l'essence même de ce qui nous anime et de notre discipline”



Une nouvelle élection convoquée après celle du 26 octobre ?



Le règlement stipulant qu’en cas de liste unique, celle-ci doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés, et que dans le cas contraire, une nouvelle élection doit être convoquée, c’est cette option que semble privilégier les colistiers de Stéphane Vannucci : “De fait, le 26 octobre notre choix est donc clair. Nous voterons “ contre” ceux qui s'acharnent à vouloir entraver la conciliation, la démocratie, l'unité dans le respect des hommes et des idées, le tout pour s ’ accrocher à un fauteuil. Un vote “ contre” qui doit être porteur d ’ espoir et de volonté de développer le football sur notre île ! Le 26 octobre, pour le bien du football corse, nous voterons donc « contre » la liste portée par Mr Airola, afin d ’ invalider cette élection et de proposer une autre alternative. Il ne restera qu ’ au comité directeur actuel de relancer le processus électoral afin de porter notre liste vers la victoire et ainsi nous permettre de travailler dans l'intérêt général du football Corse ». Une seule liste sera donc candidate lors des élections qui se dérouleront le 26 octobre prochain. Si celle-ci n'obtient pas la majorité absolue, de nouvelles élections pourraient alors avoir lieu en début d'année 2025.