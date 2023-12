Education : que pensent les syndicat corses des mesures annoncées par Gabriel Attal ?

Suite à ces annonces, plusieurs représentants des principaux syndicats enseignants de l'île ont réagi. Ainsi, pour Fabien Mineo, secrétaire départemental du Snuipp (Syndicat national unitaire des instituteurs et professeurs) et professeur adjoint à Lucciana, tout n’est pas à jeter. La mesure concernant le redoublement est même « profitable. Elle va être plutôt bien accueillie par le corps enseignant. » Même constat du côté de la mesure concernant le renforcement des épreuves du brevet des collèges et du baccalauréat : « Il faut reconnaître que c’est positif de tenir compte de ces diplômes. » L’enseignant est plus mesuré sur la mise en place de groupes de niveaux. « On manque de moyens et de remplaçants. Il faut d’abord revaloriser le métier pour créer des vocations. Peu de monde se présente au Capes. Je suis comme Saint-Thomas, je crois, ce que je vois et, pour le moment, ce sont surtout des coupes budgétaires. »

À l’occasion d’une récente réunion entre les enseignants du collège et du primaire de Lucciana, le sujet a d'ailleurs été évoqué. S’ils ont constaté un léger mieux dans les évaluations des élèves, le pourcentage est encore trop faible : « 40 % suivent bien, les autres un peu moins voir pas du tout. » La méthode appliquée à Singapour, citée comme exemple par le ministre, le fait sourire : « Elle a de bons côtés, mais attention à ne pas tomber dans le bachotage. »

Enfin, pour Fabien Mineo, si les résultats ne suivent pas, on ne peut l’impliquer uniquement à l’enseignement : « L’école ne peut pas sauver tout le monde. Les élèves passent six heures en cours. En dehors, l’accès à la culture est souvent limité et la société s’appauvrit. »



Même son de cloche du côté du STC (Syndicat des travailleurs corses). Son représentant, Jean-Pierre Luciani, qui regrette l’annonce de mesures sans avoir été consulté, ne démord pas : « Nous sommes tous d’accord pour reconnaître que les résultats sont mauvais. Il faut faire remonter le niveau, mais ce ne sont pas des réformes prises à l’emporte-pièce qui vont changer grand-chose. Le ministre donne l’impression de ne pas se rendre compte de la réalité. » Pour lui, Gabriel Attal n’a pas pris en considération des spécificités locales : « Dans nos collèges, nous avons des sections bilingues et d’autres qui ne le sont pas. Nous allons encore diviser les classes en créant des groupes de niveaux ? Impossible, à moins de foutre en l’air cet enseignement spécifique. » Il s’inquiète également de la labellisation des manuels : « On touche à la liberté pédagogique. C’est à l’enseignant de faire des choix, pas à l’état. Ça relève de l’amateurisme, nous ne sommes plus dans l’école de Jules Ferry. » Enfin, le représentant du STC insiste : « Comme tous les autres ministres de l’Éducation avant lui, Gabriel Attal ne déroge pas à la formation en dehors du temps de travail, uniquement pour faire des économies. Mais on ne doit pas en faire dans l’éducation sinon, comme c’est le cas, on assiste à une dégradation de la santé scolaire. »