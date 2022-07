Echecs : Marc’Andria Maurizzi remporte le 24ème Corsican Circuit

Ouverte dimanche 10 juillet, l’étape bastiaise du Corsican Circuit s’est achevée ce vendredi 15 au Musée de Bastia. La 1étape qui réunissait 160 joueurs s’était déroulée du 2 au 8 juillet à Purtichju et avait vu la victoire de Marc-Andria Maurizzi , Grand Maitre International.Cette manifestation sportive qui se dispute traditionnellement courant octobre, pandémie oblige, avait pris ses quartiers d’été. « On doit s’adapter à la pandémie » explique Akkha Vilaisarn, président de la Ligue Corse des Echecs qui organisait ce circuit avec les clubs Corsica Chess Club de Bastia et Echecs Club Ajaccien. « En l’organisant cet été, on était sûrs de pouvoir le faire. L’idée était aussi d’attirer de nombreux joueurs, on en a compté plus de 300 sur les deux étapes, pour leur proposer aussi un circuit touristique à Ajaccio, Bastia et Corte. On a voulu ainsi mettre en avant le patrimoine de la Corse et le concept a bien fonctionné. Notre communication met en avant les atouts touristiques, pour les faire découvrir aux participants, et à tous les joueurs d’échecs. Le Sport Echecs est une activité qui peut être pratiquée de manière intégralement mixte, cette pratique n’ayant ni obstacle intellectuel, ni obstacle physique majeur pour les différents publics. On est vraiment très satisfaits de cette édition 2022 car aux côtés des amateurs, dont une élite de jeunes français, sont venus jouer de nombreux professionnels, des Maîtres Internationaux et des Grand-Maitres Internationaux. On a remis entre 30 et 40 titres sur les deux étapes qui recensaient une trentaine de nationalités : Italie, Espagne, Angleterre, France, Finlande, Norvège, Inde ou Afrique du sud. Certains ont concilié compétition et vacances. Même les grands maîtres qui se battent pour les meilleurs prix en argent n’ont pas manqué l’occasion de combiner les échecs avec le plaisir et de profiter du magnifique bord de mer de nos côtes. Pour nous c’est une réussite et on le refera l’an prochain. Malgré cette période tous les joueurs ont pu être logés sans problème dans des hôtels à Bastia ou à l’Hôtel Club Marina Viva de Porticcio dont le directeur partage notre passion pour les échecs. La mairie de Bastia, la CAB, la CdC et l’Office du tourisme de Bastia nous ont bien aidés aussi ».En remportant également l’Open de Bastia, Marc’Andria Maurizzi s’est assuré la victoire finale dans le circuit. « Marc’Andria réussit le doublé, c’est magnifique » commente Akkha Vilaisarn. « Il a un jeu puissant, il a su contrôler ses adversaires, des Grands Maîtres, avec une certaine facilité. Pour moi, comme on dit, il en a encore sous le pied »