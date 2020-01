Echecs : Bastia accueille le premier qualificatif pour le championnat de Corse des jeunes 2020

Ils se dérouleront ce dimanche 26 janvier à la Casa di I Scacchi de Bastia, 2 rue du Commandant Lherminier.Des tournois par catégories d'âges seront organisés : petits poussins et petites poussines (U8), poussins et poussines(U10), pupilles et pupilles filles(U12), benjamins (U14) et minimes (U16).Les premiers de chaque catégorie d’âge (filles et garçons) seront qualifiés pour la finale du Championnat de Corse qui se déroulera à l’université de Corse les 7 et 8 mars prochain.A l’issue de la dernière ronde il sera procédé à la remise des prix. Coupes pour les 3 premiers de chaque catégorie d’âge et médailles de la compétition à tous les participants !Inscriptions gratuites dimanche de 9h à 10 h. Pour les enfants licenciés au "Corsica Chess Club» ou scolarisés dans les écoles bastiaises.7 parties au programme. Début des tournois 10h30-12h30. 13h30-16h00- Remise des prix 16h30.Renseignements : 04 95 31 59 15Plus d’info : https://www.corse-echecs.com