Echecs : 100 joueurs attendus à Corte pour les championnats de Corse de blitz

Doté de 3000 € de prix, ce tournoi promet une compétition intense et captivante qui permettra de rassembler de nombreux joueurs territoriaux, dont les meilleurs corses, ainsi que les jeunes de la région."Accessible à tous, le Championnat de Corse de Blitz (parties rapides) est une occasion unique, pour tous les joueurs de l’Ile, de célébrer le jeu d'échecs au cœur de la Corse. Les amateurs et les passionnés ne voudront pas manquer cet événement convivial et fédérateur. cette compétition est une excellente occasion pour les joueurs insulaires de se réunir, de profiter d'une journée placée sous le signe de la compétition et de partager leur passion" indique la la Ligue Corse des Échecs, dans un communiqué.Lieu : Université de Corse - Campus Mariani - Bâtiment UFR droit et sciences sociales – CortiInscriptions 13h00-13h45 : Jeunes 5 €, adultes 10 €, gratuit pour les joueurs titrés14h00 : Cérémonie d'ouverture et lancement de la compétition18h00 : Remise des prix9 rondes de 5 min + 3 sec. Ouvert à tous !Tous les Infos sur corse-echecs.corsica