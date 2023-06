EVA Corse, le projet pour mieux prévenir les maladies cardio-vasculaires, fait l'unanimité

Sur les 20 séances nécessaires à la réadaptation cardiaque, les six premières sont réalisées dans l’un des deux SSR de l’île. Les 14 autres sont effectuées à proximité du lieu de domicile des patients. Un dispositif rendu possible grâce aux nombreuses MSP étendues sur toute la Corse, mais aussi par l’investissement de toutes les équipes. «EVA CORSE est avant tout un travail de groupe et doit sa réussite à l’investissement total de toutes les personnes associées ainsi que de tous ceux qui nous ont permis de le développer. Sans cela, il n’aurait pas été possible de mener ce projet, et de le faire perdurer depuis maintenant près de deux ans» assure le docteur Faure.





Sur le plan structurel et organisationnel, les deux SSR de Bastia et d’Ajaccio font office de «tour de contrôle» et sont constamment en lien avec les Équipes de Soin primaire (ESP) en contact avec les patients dans les MSP. Un mode de fonctionnement que le docteur Faure estime primordial de par «la communication constante qui lie les deux SSR et les MSP, et qui nous permet d’assurer un suivi rigoureux pour tous les patients, mais aussi de constituer une plateforme d’échanges et d’entraide entre toutes les parties prenantes au projet.»



Depuis le début de l’expérimentation, près d’une soixantaine de personnes du corps médical sont mobilisées, reparties entre SSR et MSP. Infirmières et médecins bien entendu, mais aussi psychologues et nutritionnistes par exemple. Un large éventail de spécialistes qui réjouit le praticien bastiais. «C’est incontestablement une des forces du projet. Nous ne nous contentons pas de prodiguer des exercices physiques, mais nous aidons également nos patients à mieux adapter leur régime alimentaire par exemple. Il y a aussi une dimension psychologique, où à travers des séances de groupe, chacun peut donner son ressenti et son état d’esprit.»