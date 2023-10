EN IMAGES - Sauts d’obstacles : 95 jeunes cavaliers en compétition à Corte

Il s’agissait, à travers ce premier rendez-vous de la saison, de remettre les cavaliers en selle après la pause estivale. Et c’est sur les installations d’Equiloisirs, à Corte, que 95 cavaliers venus de six clubs insulaires, se sont retrouvés pour participer à « un petit Hunter. « Il s’agit d’une discipline qui prépare au cross et au sauts d’obstacles. Elle allie l’obstacle et la manière de dérouler le parcours », a expliqué Jennifer Pancrazi, responsable du CSO à Equiloisirs. Lors de cette compétition, les juges s’attachent à vérifier le contrôle de la vitesse, l’équilibre du cavalier et sa capacité à bien tracer. « Il ne suffit donc pas d’aller vite et sans faire de fautes, mais bien d’avoir un parcours de qualité pour les jeunes cavaliers. Nous notons et évaluons sur des barres plus petites de façon à bien donner les bases au cavalier pour qu’il puisse aller plus loin et plus haut. Nous démarrons doucement la saison puisque nous avons eu également des enfants qui sortaient pour la première fois et il est important de leur donner les bases du saut d’obstacles tout en les initiant à la compétition ».

Les cavaliers du centre équestre de Balagne, du Domaine d’Anghione, des écuries de San Giulianu, d’Equiloisirs, du Poney d’Eden et d’Hypsos ont donc mis en pratique leurs connaissances durant toute cette journée.

Le prochain rendez-vous à Equiloisirs aura lieu en décembre à l’occasion du championnat de Corse de Hunter sur deux jours.





Les résultats



Epreuves Poney 4 : 1. Francesca Bona sur Pinellu (San Giulianu) ; 2. Anna Piacentini sur Tagada (San Giulianu) ; 3. Anna Piacentini sur Hashtag (San Giulianu).



Epreuves club 4 : 1. Jeanne Marck sur Hirigna (Equiloisirs) ; 2. Lesia Arnoud-Baghioni sur Velcro (Equiloisirs) ; 3. Melina Bastanti sur Pinellu (San Giulianu).



Epreuves Club 3 : 1. Jeanne Marck sur Velcro (Equiloisirs) ; 2. Lucia Ziglioli sur Cintu (San Giulianu) ; 3. Jeanne Marck sur Hirigna (Equiloisirs).



Epreuves Club 2 : 1. Lyvia Leonardini sur Vasco (Equiloisirs) ; 2. Chjara Bessas sur Amoroso (San Giulianu) ; 3. Hannah Flechais sur Tiuccu (Anghione).



Epreuves amateur 4 : 1. Celia Dominici sur Fuletta (Anghione) ; 2. Maria Francesca da Rocha sur Crescendo (Balagne) ; 3. Léa Vallecalle sur Jus de Pomme (Anghione).



Epreuves Club 1 : 1. Chjara Castelli sur Vasco (Equiloisirs) ; 2. Alice Morandini sur Christal (Equiloisirs) ; 3. Lyvia Leonardini sur Vasco (Equiloisirs)



Epreuves Club Elite : 1. Lena Augey sur Tsilia (Anghione) ; 2. Celia Dominici sur Tsilia (Anghione) ; 3. Elia Ghesquiere sur Ali (San Giulianu).



Epreuves amateur 3 : 1. Elia Ghesquiere sur Ali (San Giulianu) ; 2. Maria Francesca da Rocha sur Crescendo (Balagne).