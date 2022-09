EN IMAGES - Lisula : Champions et célébrités au rendez-vous pour l'international de pétanque Le Paoli

Inaugurée officiellement par la bénédiction de l'abbé Vincent-Wieslaw Szczawinski, la 10e édition de l'International de Pétanque Le Paoli de Lisula a démarré ce vendredi 23 septembre. "Cette compétition manquait à beaucoup de monde. C'est un moment convivial, j'espère qu'on assistera cette année à de très belles parties de haut niveau" lance don son discours inaugurale Angelo Allegrini, président du club de Lisula, organisateur de l'événement.



Toujours en présence de madame Salvador, l'épouse du chanteur, les 16 équipes VIP où l'on pouvait notamment apercevoir Éric Fraticelli, le DJPhilippe Corti, Patrice Roubeau, Christine Bravo, Christina Luzzi ou encore Fanfan Félix, Francine Massiani tous étaient accompagnés par de grosses pointures de la pétanque comme Marie Angèle Germain ou Alain Bideau, ont été présentées.

Cette année, c'est Michel Mallory qui a lancé le bouchon pour officialiser l'ouverture de cette compétition tant attendue. " Je remplace au pied levé Jacques Dutronc ".



Une fois toutes les équipes présentées, et rassemblées pour la photo officielle, c'est un moment d'émotion qui 's'est installé sur les terrains de boules. "Nous allons associer quelqu'un à Henri Salvador, un bénévole du sport Pétanque. C'est Jean-Christophe Turchi. Angéle, lily-Marie, Dominique, François, Pierre-Paul, Philippe, Marco, Jean-Christophe était notre ami, nous souhaitions aujourd'hui lui rendre hommage à travers ce challenge,Henri Salvador que nous lui dédions. Sta sera Pensemu à tè"

message délivré par l'animateur de l'événement et suivi d'une minute d'applaudissements pour honorer sa mémoire.



Les équipes VIP ont ainsi partagé les terrains de la place Paoli durant quelques heures avant de se retrouver, pour la partie plus festive, autour du verre de l'amitié.



Dès ce samedi matin, les joueurs, 256 équipes de triplettes, s'affronteront pour remporter L'International Pascal Paoli à qui débutera à 9h30. En milieu d'après-midi, les 64 équipes en doublettes féminines s'affronteront elles pour National féminin à 15h.

Le public est attendu !