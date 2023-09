EN IMAGES - Libération de la Corse : Emmanuel Macron rend hommage aux héros de la résistance

A la fin de la cérémonie militaire, et avant de reprendre l'avion en direction de Bonifacio, le président de la République s’est offert un bain de foule, un exercice que le chef de l’État affectionne particulièrement. Entre poignées de main, demandes d'autographes et selfies le chef de l'Etat a passé une bonne demie heure à échanger avec les nombreuses personnes qui avaient attendu plusieurs heures pour le voir. "Rencontrer notre président de la République en personne, c'est toujours une émotion. J'attendais ici depuis trois heures sous le soleil estival, mais cela en valait la peine." affirme Adeline, Bastiaise de 76 ans venue avec des amies "saluer Emmanuel Macron"

Au milieu de la foule, visiblement impressionné, un jeune homme de 17 ans vient de serrer la main au président : "C'est incroyable de voir le président en personne. Il est vraiment gentil, et il a un mot pour tout le monde. C'est une expérience que je n'oublierai pas de sitôt."

Questionné sur le discours prononcé par le Chef de l'Etat plus tôt dans la journée, concernant "l'autonomie à la Corse", un autre jeune homme d'une vingtaine d'années résidant dans le Cap Corse a regretté de ne pas avoir eu "l'occasion de l'écouter." et de "ne pas être sûr de ce dont il s'agissait".