EN IMAGES - Le lycée Clemenceau de Sartène fait rimer l'art avec les gestes barrières

MV le Lundi 22 Juin 2020 à 20:13

Un dessin de l'artiste calvais Anto' Fils de Pop représentant Batman et préfet Robine qui appelaient les plus jeunes au respect des gestes barrières et posté sur les réseaux sociaux en avril dernier n'est pas passé inaperçu. Pour preuve, le représentant de l'Etat a eu l'idée de faire réaliser aux étudiants de la classe préparatoires aux métiers d’art de Sartène des dessins pour sensibiliser les plus jeunes sur l'indispensable respect des gestes barrières au quotidien pour se protéger contre le Covid19.

Cette exposition a été inauguré ce lundi 22 juin devant les grilles de la préfecture d'Ajaccio en présence de représentants des élèves parmi lesquels Jean-Jacques Cangioni, responsable et coordinateur de la classe CPES Arts du lycée Clemenceau de Sartène, du Préfet de Corse, d'un représentant de l'ARS et de la rectrice de Corse également impliqués dans ce projet qui grâce au financement de l'agence régionale la santé de Corse deviendra une véritable campagne de communication à destination des collégiens et lycéens.

En vidéo Franck Robine nous explique l'origine du projet.

