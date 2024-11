EN IMAGES - La ville d'Ajaccio inaugure un marché de Noël réinventé

Les Ajacciens étaient comme chaque année nombreux au rendez-vous ce vendredi soir à l’occasion la première nocturne du marché de Noël. Petits et grands se sont en effet précipités dès la tombée de la nuit sur le quai d’honneur Tino Rossi pour assister à l’arrivée du Père Noël depuis la mer. À peine descendu de son bateau illuminé, celui-ci a remonté la place Foch jusqu’à le chalet qui lui a été attribué, au pied de la fontaine aux quatre lions, sous les yeux émerveillés des enfants qui n’ont pas manqué de lui glisser un petit mot pour espérer trouver le cadeau tant attendu dans leurs souliers au matin du 25 décembre.



Depuis la place Campinchi, avant de procéder à l'allumage des illuminations, le maire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia a pour sa part rappelé que cette 15èmeédition de Natali in Festa a dû se réinventer, la place du Diamant qui l’accueille habituellement étant actuellement en plein travaux. « Il n’était pour autant pas question de ne pas avoir de marché de Noël cette année », a glissé le maire, « Cela a été l’occasion de se lancer un nouveau défi ». Afin d’accueillir les quelques 61 chalets, décision a ainsi été prise d’éclater le marché de Noël en plusieurs sites emblématiques. De quoi plonger tout le centre-ville d’Ajaccio dans une ambiance festive jusqu’au 5 janvier.



Sur la place Campinchi, les gourmands pourront tout d’abord se ravir leurs papilles avec les mets proposés par les 34 chalets de la zone gastronomie, ouverts de 10h 20H du dimanche au jeudi et de 10H à 21h les vendredis et samedis hors nocturnes. On y retrouve également l’incontournable patinoire, les jeux pour les enfants, et la scène musicale près du miroir d’eau, où se succéderont de nombreux groupes et DJ lors des trois nocturnes et des après-midis festives, les samedis et dimanche.



La place Foch et le quai d’honneur du port Tino Rossi accueillent pour leur part la zone idées cadeaux avec 27 chalets et une tente dédiée à l’artisanat, ouverts tous les jours de 10h à 20h. Tandis que la place Miot voit le retour tant attendu de la grande roue ouverte tous les jours de 10h à minuit, et d’une fête foraine.



Durant un mois, des animations inédites viendront aussi contribuer à envelopper Ajaccio dans une atmosphère magique à l’instar de la parade illuminée qui remontera cours Napoléon depuis la place Abbatucci à partir de 17H le 21 décembre. Le lendemain, la Fédération des associations de commerçants du centre-ville d’Ajaccio proposera pour sa part un jeu de piste dont le départ est fixé à 14h, sur la place St Gabriel, au cœur du Cours Napoléon. Les plus chanceux repartiront de cette aventure avec de jolis bons cadeaux en mains, bien utiles pour terminer leurs achats de Noël. Enfin, comme chaque année le traditionnel City Trail et ses coureurs qui rivalisent d’imagination pour arborer des costumes plus drôles les uns que les autres viendra animer les rues de la ville le 28 décembre au soir.



Afin que la fête ne se termine pas trop vite, il est aussi prévu que le marché de Noël continue après le grand jour, dans un format plus réduit autour de la patinoire jusqu’au 5 janvier.