EN IMAGES - Des inondations à Ajaccio après de fortes pluies

Les fortes pluies qui ont touché la Corse-du-Sud depuis ce jeudi ont provoqué des inondations à Ajaccio. ce vendredi 16 décembre. La plupart des voies d'accès au centre-ville, surtout le secteurs des Milelli,à rentrée de la Rocade, la route des Sanguinaires ou encore de la route départementale 81 du côté d'Appiettoétaient coupées ou très difficiles à emprunter ce vendredi 16 décembre à Ajaccio. "Il y avait des voies submergés que qui ont été fermées et cela a provoqué une situation chaotique", indique Isabelle qui est restée dans les embouteillages près de deux heures entre midi et 14 heures.De 7 à 19 heures 40 interventions, sue les 63 totales, ont été réalisées par les sapeurs-pompiers en raison de nombreuses inondations de cave et chaussées ou de chutes de branches d'arbres a indiqué le service départemental d'incendie et de secours (SDIS)Après plusieurs mois de sécheresse, les cumuls sur la journée de jeudi ont dépassé les 25 mm à Ajaccio et ce matin un orage de forte intensité a fait enregistrer 21.3 mm d'eau en 1 heure dont 7.1 mm en 6 minutes, indique Météo France Sud Est sur son compte Twitter.Un temps sec mais très froid s'installe sur la majeure partie du pays. En Corse, même si les éclaircies deviennent souvent belles l'après-midi, quelques averses de pluie touchent par moments la façade orientale de l'ile.