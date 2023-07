EN IMAGES - Corte : "Le Restonica Trail ? C’est fou !"

Dès 5 heures ce samedi matin, 450 athlètes étaient réunis sur la ligne de départ du Restonica Trail et de 70 km à travers la vallée du Tavignanu et de celle de la Restonica. La fraîcheur matinale contrastait avec la veille et surtout avec celle qui régnait sur Corte dès 10 heures : étouffante !







Après le long périple à travers les montagnes du centre Corse, Elie Besson-Pithon était annoncé non loin de l’arrivée. Malgré tout, on ne l’attendait pas aussi vite puisqu’il surprenait tout le monde et que les frères pétards du micro lui faisaient refaire son arrivée pour permettre aux photographes et cameramen d’immortaliser le moment ! L’Ardéchois se disait des plus heureux de terminer le Restonica Trail sur la plus haute marche du podium : « C’est une sacrée aventure d’autant que pendant mon footing d’hier j’ai pris la pointe d’une pierre sous le talon. Mais j’ai profité. L’an passé ça m’a laissé un goût amer et je suis très très heureux d’avoir gagné. Pour résumer cette course je parlerais de passion, d’amour et de partage. Je vais revenir. C’est certain ». Elie Besson-Pithon a bouclé le Restonica Trail en 8h27’35’’.

Deux autres Français complètent le podium à savoir Thibaud Le Coguic (8h56’38’’) et Kevin Raymond (9h01’23’’).

Chez les dames c’est l’Italienne Natalia Mastrota qui s’est imposée en terminant également à la 25e du général.







Sur le coup de 6h30, près de 800 trailers étaient massés tout en haut du cours Paoli pour se lancer dans l’aventure du Tavignanu Trail. 33 km sous le soleil déjà brûlant. On attendait une explication entre le champion du monde par équipe et champion de France, Thibaut Baronian, et les insulaires Noël Giordano et Jean-François Hautin. Mais le Haut-Savoyard n’a laissé aucune chance à ses rivaux. Il a fait la course en tête et s’est même payé le luxe de battre le record de de 3h21’30’’ établi en 2015 par Guillaume Peretti. En effet, le jeune champion de France s’est imposé en un temps de 3h11’34’’ plaçant Loic Robert (2e) à 7 minutes et Noël Giordano à 11 minutes.





« Il y avait un plateau extraordinaire. J’ai pris les devants un peu avant les bergeries de Padule, et après j’ai fait ma petite trotte tout seul. C’était sympa avec beaucoup d’encouragement sur tout le parcours grâce à une équipe de bénévoles et d’organisateurs fabuleuse sur les ravitaillements, entre autres. Corte c’était une reprise pour moi après le Championnat du monde. Et il s’agissait de me remettre en route. Visiblement ça va. C’était une super semaine. On en a pris plein les yeux et plein les pieds. C’est ce que je suis venu chercher. A l’an prochain ».





Chez les dames, Louise Serbant-Penhoat arrachait le 13e temps scratch (3h59’29’’) et surtout une très belle victoire devant l’Allemande Julianne Rössler (4h21’18’’) et la Française Mathilde Coulon (4h25’24’’).

La jeune Française n’était pas en terrain inconnu puisqu’elle avait participé au Giru di Tumbone il y a deux ans, « je monte progressivement en distance et je pense que j’ai trouvé celle qui me convient le mieux. Je viens d’Annecy et je connais bien la montagne et ses sentiers escarpés, mais ici c’est totalement différent. Le Restonica Trail c’est complètement fou », a précisé la jeune femme, heureuse d’inscrire Corte à son palmarès déjà bien fourni.





Et puis, il y a avait la marche au profit de l’association Aiutu Studientinu.

Comme le veut la tradition au restonica trail, chaque année les organisateurs choisissent une association caritative pour l’aider à mener à bien ses projets.

Cette année, c’est la jeune association qui vient en aide aux étudiants qui a été retenue. « Le but de l’association est de lutter contre la précarité étudiante. Nous avons, pour cela, mis en place une épicerie solidaire, entre autres, où les étudiants peuvent venir se servir gratuitement tous les mardis et jeudis. Nous sommes également soutenus par la CdC, par le Crous et divers organismes », a expliqué la secrétaire de l’association Natacha Bernard.





En milieu d'après-midi de ce samedi, alors que la même chaleur étouffante régnait toujours sur Corte, les athlètes engagés sur les différents épreuves continuaient d’arriver progressivement.

Les derniers participants de l’UTC étaient attendus dans le courant de la soirée, à l'heure de la remise des prix prévue à 19h30 sur l’esplanade du parking Tuffelli.