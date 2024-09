EN IMAGES - Calenzana : Les légionnaires du 2e REP en action pour l'acte final de l'exercice "Vent d’Automne"

Calenzana a vécu au rythme des hélicoptères, des parachutistes et des véhicules blindés. L’exercice "Vent d'Automne" a rassemblé plusieurs centaines de soldats du 2ème REP, basé à Calvi, dans une simulation de conflit moderne en environnement difficile. Ce régiment, d’élite au sein de la Légion Étrangère, a pour mission de s'entraîner aux opérations aéroportées, aux missions de combat en montagne et aux interventions en milieu hostile.

Depuis plus d’une semaine, les habitants de la région ont pu observer les manœuvres spectaculaires des légionnaires. « Chaque année, cet exercice est un moment clé pour notre régiment, il permet d’évaluer la cohésion des équipes, la précision des opérations et la réactivité face à des situations d’urgence », explique le colonel Laurent Frison-Roche, commandant du 2ème REP. Les troupes se sont concentrées sur des scénarios variés, incluant des sauts en parachute à haute altitude, des manœuvres de véhicules blindés, ainsi que des opérations de nuit.