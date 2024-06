EN IMAGES - Bastia retrouve la Fête-Dieu, une tradition oubliée depuis 70 ans

Sous un dais offert par l'Impératrice Eugénie et restauré pour l'occasion par la confrérie Santa Croce, l'Eucharistie était abritée et portée avec solennité. Des centaines de confrères, venus de diverses régions telles que Cap, A Serra, Lucciana et Balagne, ont rejoint la procession, tandis que d'autres sont restés dans leurs paroisses respectives pour célébrer le même office ca r si cette tradition avait été oubliée à Bastia, elle a continué de vivre dans d'autres villages de Corse.