EN IMAGES - Aregnu : Ferveur et tradition pour Sant’Antone Abbate

Comme chaque dimanche suivant le 17 janvier, c’est tout le village d’Aregnu qui organise sa plus belle festivité religieuse de l’année, Sant’Antone Abbate ou Sant’Antone di u Porcu décoré de ses extraordinaires oranges.



En milieu de matinée, malgré le froid et la pluie, aregninchi, familles et amis d’ailleurs, toutes générations confondues, se sont rassemblés en grand nombre en l’église Sant’Antone pour cette messe tant attendue. Mais une fois office et procession terminés, les festivités ne se sont pas arrêtés là. Bien au contraire. Car en plus de la ferveur pour leur saint patron, la tradition qui se perpétue depuis tant d’années, c’est surtout autour d’un vrai repas convivial. "Les festivités de Sant’Antone d’Aregnu étaient tellement connues que les gens venaient de partout en Balagne et de bien plus loin. Ainsi, chaque famille mettait une ou deux assiettes en plus pour ne pas laisser partir ceux qui venaient célébrer notre saint" explique Jeanne Carlotti. Et un repas encore très attendu aujourd’hui. " Le plat traditionnel que chaque famille cuisine, les soissons. Après chacun porte ou prépare autre chose, de la charcuterie, ou encore les œufs mimosas" ajoute-t-elle. On se rappellera toujours les grands repas organisés chez Marius, chez Léon et dans chaque maison enracinée aux vraies traditions. Mais avant les soissons dans les assiettes, ce sont les oranges qui sont à l’honneur. "La statue de Sant’Antone est ornée d’oranges cueillies sur la commune. Car au mois de janvier, à l’époque, il n’y avait pas de fleurs pour pouvoir décorer l’église et la statue. Et comme Aregnu était un village où il y avait énormément d’orangers, le fruit a été choisi pour décorer notre saint", précise Jeanne.



Et la particularité de ce fruit, une fois béni, est qu’il ne pourrit pas. "Selon l’histoire, le père de mademoiselle Francine, Ambrosgiu, qui fabriquait les cloches, avait mis le feu en faisant fondre le métal. Il a tellement eu peur qu’il a jeté une orange de Saint Antoine, qu’il avait sur lui dans le feu, qui s’est arrêté net! Le miracle des oranges d’Aregnu. Et depuis, on dit qu’elles portent bonheur".



Sant’Antone Abbate, Sant’Antone di u Porcu, Saint Antoine le Grand ou encore l’Égyptien est célébré le 17 janvier, jour de son décès, en 356. Il est le saint patron protecteur des animaux sauvages et domestiques. " Il a renoncé à tous ses biens en les distribuant aux pauvres pour pouvoir élever sa sœur cadette après le décès de leurs parents" précise Jacques Andreani, confrère d’Aregnu.