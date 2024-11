EN IMAGES. Amparà Méditerranée : Une grande cérémonie de remise de diplômes à Ajaccio

Un guichet unique pour une formation régionale renforcée

Désormais, c’est à travers un catalogue commun régional et interconsulaire que les futurs apprentis, étudiants ou salariés pourront choisir leur parcours de formation, du CAP jusqu'à Bac+5. Ce nouveau système, consolidé par la création d’un guichet unique, promet d’offrir une plus grande diversité de formations et de nouvelles filières adaptées aux besoins des secteurs économiques locaux et à l’évolution des métiers. La synergie entre ces deux institutions consulaires permet une offre plus cohérente, à la fois plus large et plus ciblée, pour mieux répondre aux exigences du marché de l’emploi.