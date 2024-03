EN IMAGES - A Ajaccio, des milliers de fidèles réunis pour célébrer a Madunnuccia

Après la célébration de la messe, aux alentours de 16h30, a eu lieu la procession. Portée par une vingtaine de fidèles, la statue a quitté la cathédrale sous les chants et les prières, accompagnée par une foule recueillie. Le cortège, animé par la Musique municipale, a suivi un itinéraire familier à travers les rues de la ville. De la rue Forcioli Conti au cours Napoléon, en passant par le boulevard Danielle Casanova et la rue Fesch, chaque arrêt était marqué par des moments de recueillement et de dévotion. Cette année, quelques nouveautés ont été introduites pour enrichir le rituel ancestral. À chaque pause, les porteurs de la Madonuccia ont élevé la statue, clamant haut et fort "Viva Maria !" sous les encouragements de l'abbé Constant. Cette démonstration d'enthousiasme a donné une nouvelle énergie à la procession, renforçant le lien spirituel qui unit la communauté.



À la fin du parcours, toutes les confréries se sont rassemblées sous la couronne au carrefour du Diamant, portant la Madonuccia aux quatre points cardinaux au son vibrant de "Viva Maria !". Ce moment symbolique a illustré l'unité et la foi partagées par les fidèles, venus de divers horizons de la Corse. Parmi les participants, des représentants des confréries d'Ajaccio, de la vallée du Prunelli, du Grand Ouest Corse et même de Balagne, ainsi que des dignitaires ecclésiastiques tels que Monseigneur François Bustillo et son excellence Edgar Peña Parra, substitut de la secrétairerie d'État du Vatican, ont honoré la procession de leur présence.