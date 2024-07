EN IMAGE. La nouvelle cloche de la cathédrale d'Ajaccio coulée devant des centaines de personnes

C’est un spectacle extraordinaire qui s’est déroulé sous les yeux du public ce mercredi 24 juillet à la Cathédrale d’Ajaccio. Deux cloches ont été coulées en direct dans une ambiance joviale sur le parvis de l’édifice. Une fois accordée et bénie par le Cardinal Bustillo, la nouvelle cloche prénommée Louis prendra place au mois d’octobre au côté des quatre déjà existantes au sein de la Cathédrale. Pour l’occasion, des professionnels aguerris de la fabrique Paccard ont expliqué aux spectateurs venus en nombre la technique du moulage artisanale. Ce coulage respecte en effet un savoir-faire ancestral et se déroule en plusieurs étapes : « Nous allons construire un four et un moule sur place qui correspond à l’empreinte en creux des futures cloches et que l’on va remplir avec du métal en fusion. Il faut utiliser un bronze de bonne qualité et bien étudier au préalable le profil de la cloche, comme son poids et sa taille » explique Madame Paccard, la femme du fondeur.